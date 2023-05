"ON ĆE ŠARATI, A ONA ĆE ČEKATI": Dejan Dragojević otkrio detalje TAJNOG razgovora s Anom prije Zadruge!

Dejan Dragojević je komentarisao odnos Zvezdana Slavnića i Ane Ćurčić, s kojom se čuo prije njenog ulaska u Zadrugu i koju sada nije poštedio.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Pobednik pete sezone Zadruge, Dejan Dragojević, bio je u kontaktu s Anom Ćurčić pre nego što je ušla u rijaliti kako bi se suočila sa Zvezdanom Slavnićem nakon njegove javne prevare. I sam se našao u sličnoj situaciji, a prvi put je otkrio o čemu su on i Ana pričali.

"Njen moral se porušio kada je prvi put oprostila Zvezdanu, dobacivanja koja se dešavaju - tu ruši moral, skače s jedne na drugu stranu, pa se seti života. Nemaju zajedničku decu, nemaju ništa zajedničko osim onoga što su prokockali. Ne volim da slušam njenu komunikaciju i priču, nekako me guši. Tresla se gora, rodio se miš. Previše ljudi je uplela, ja sam bio jedan od njih. Zanimalo ju je da li je istina da gleda u neku osobu, ja sam rekao da sam primetio ulazak i izlazak iz WC-a. U suštini, ona je tražila opravdanje, a ja sam joj rekao: 'Sve što vidiš dešava se i sve što vidiš istina je'. Medalja ima dve strane. Ljudi koji vide da može da uspe, podržaće Zvezdana. Oglasila se kuma i izlazila je kao paučina koja mi stoji u sobi, i Bulić. Oni su nju unakazili skroz, bilo je previše strateški. Odakle Bulić? Zašto te nije skinuo s rampe kad je kupio roleksa? Zašto te kuma nije zaposlila u salonu? Takvi ljudi sve znaju, nije on neko ko je ispod kamena. Oni napolju to sile, a ona se miri s njim. Zašto nekom takvom daješ šansu, ako ti je već stalo do morala?", smatra Dejan Dragojević.

"Podredila je život njemu i upala je u neke godine, čekala ga je 20 godina, vuku se od osnovne škole. Mislim da ga je previše idelizovala i podsvesno ga toliko želi da je to neverovatno. Postoje čudne ljubavi da u odnosu bude krš i lom, tako je iskazuju. Ljubav treba da bude lepa i ušuškana. Oni će napolju da se viđaju, on će šarati, a ona će čekati", rekao je tokom gostovanja na televiziji Pink Dejan za Anu Ćurčić, koja je i sama komentarisala Zvezdanov odnos s Majom i Anđelom.