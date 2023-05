ANA RAZMIŠLJA DA KRENE STOPAMA KIJE KOCKAR: Obe prevarene JAVNO, sprema se isti scenario kad izađe iz Zadruge?!

Anu Ćurčić već mesecima porede sa Kijom Kockar zbog situacije u kojoj se našla kao prevarena žena - jedna je bila u Zadruzi 1, a druga u Zadruzi 6.

Situaciju Ane Ćurčić u Zadruzi 6 mnogi porede sa onom iz prve sezone rijalitija u kojoj se našla Kija Kockar, takođe kao prevarena žena, a poznato je i da su njih dve bile " kontaktu" pre nego što je bivša žena Zvezdana Slavnića odlučila da svoj život stavi na tacnu i postane deo ovog projekta.

Mnogi od početka njenog ulaska osuđuju Anu zbog toga što navodno kopira Kiju, a sad im je Ćurčićeva dala još jedan povod za to, jer razmišlja o tome da po izlasku iz Zadruge napiše knjigu.

"Znaš ti šta je roman napisati, Zorice? Nije naivno", rekla je Ana Zorici Marković dok su pričale, a pevačica joj je najbolja prijateljica u rijalitiju i redovno je savetuje, pa joj je predložila da život pretoči na papir, kao što je to uradila Kija.

"Znam, ne mislim sad, nego kad osetiš potrebu. Ide ti to od ruke", ohrabrivala ju je Zorica, a Ana je na to rekla: "Znam, biće vremena za to. Polako. Žao mi je što nisam upisala književnost".