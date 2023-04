DRAGOJEVIĆ ISKRENO O TAJNIM RAZGOVORIMA SA ANOM ĆURČIĆ! Dejan joj dao savjet zlata vredan, a ona uradila SUPROTNO!

Dejan Dragojević koji je poslednjih nedelja u žiži interesovanja nakon što je objelodanio da je prije četiri godine primio islam, osvrnuo se na odnose sa članovima porodice Dragojević, ali je otkrio i detalje poznanstva sa Anom Ćurčić.

Najprije je progovorio o svakodnevnim navikama i treningu, a dodao je i da ga David, njegov brat, motiviše u tome.

"Nisam trenirao više od mjesec i po dana, i danas sam odradio prvi trening. David me stalno kritikuje, a ja radim onako kako želim", rekao je on kroz osmijeh.

Dejan se osvrnuo i na svoju baku koju izuzetno poštuje, a koja je juče proslavila 82. rođendan.

"Moja baka je napunila 82.godine, i danas je poseban dan, jer ćemo je posjetiti danas. Baba voli slatkiće i muškatle i to su naši pokloni za nju. Odrali smo svi sa babom, vezani smo svi za nju. Interesantno je da je već počela da miješa mene i Davida, ali dobro", rekoa je kroz osmijeh.

Nakon toga, David se osvrnuo i na svoj ljubavni život.

" U mom ljubavnom život je sve med i mlijeko. Ide mi ljubav. Ja se uvijek fokusiram na osobu koja je pored mene. To je Jovana i ja vidim da me voli. Ona je sve prihvatila i ostala pored mene, iako se svašta pričalo. Sve to pokazuje da je jako kvalitetna osoba", rekao je on i otkrio da li će stati na ludi kamen.

Dejan je potom otkrio da je bio u kontaktu sa Anom Ćurčić pre njenog ulaska u rijalitiji i da joj je dao savjet zlata vrijedan, ali ga ona nije poslušala.

"Svi osuđuju rijalitije, a svi žive po šablonu rijalitija. Zgražavaju se nad tim dešavanjima, a ko zna šta se dešava u njihovim životima", rekao je na početku i objasnio da njegova situacija nije bila ista kao situacija koja se desila Ani.

"Meni se nije dogodilo ništa slično kao Ani. Ne gledam sada rijaliti, ali u hodu nešto propratim. To što se dešava je sve suprotno od onoga što se meni desilo. Ja sam savjetovao Anu dok je bila napolju, na početku sam pričao sa njom, dugo smo ostajali na telefonu. Davao sam joj savjete, mislio sam da mogu da utičem na nju. Ona je onda odlučila da uđe u šou, ja sam joj pružio podršku, ali sada više ne gledam", zaključio je on u emisiji Premijera Vikend Specijal.