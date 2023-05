ANA PROGOVORILA O LJUBAVNOM TROUGLU SVOG BIVŠEG MUŽA!

Dala sud o raskidu sa Majom ali i pomirenju sa Anđelom: Sramota me je...

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Ana Ćurčić otvorila je dušu prethodne noći i otkrila svoje mišljenje kada je u pitanju ljubavni život njenog bivšeg muža koji se odigrava ispred njenih očiju.

Nakon što je Zvezdan Slavnić raskinuo sa Majom i vratio se Anđeli zbog koje je i ostavio ženu, Ćurčićeva je dala svoj sud.

"Vidjelo se da Maji tu nije kliknulo i mislim da je bila iskrena. Ja poslednje za Anđelu i Zvezdana znam da su u vezi bez veze. Za sve se Zvezdan pita, ona džaba priča, sve je sve pogazila. Očekivala sam da će da se pomirili sa njim. Ona je stala na moju stranu kad je bilo pitanje izolacije, kako bi ona to odbila zbog emocija. Ne znam kakav im je odnos, vidim da šetaju " pričala je ona.

Ana je progovorila i o svom odnosu sa Slavnićem nakon svega.

" Mislim da mu smeta što smo Maja i ja u dobrom odnosu. Ona meni ne smeta, prenaglili smo ono veče. Kad je bila sa Zvezdanom ja sam primijetila da ona ima otpor i da se meni dokazuje, to je trebalo prema Anđeli. Desio joj se smrtni slučaj, krenula sam da joj izvinim saučešće. Nas dvije smo posle sjedjele na stepenicama, rekla mi je neke stvari koje joj je nametao i manipulisao. On je prolazio, dobacivao, pogledali smo se tu. Maja meni ono nije rekla, ali ja ću odmah da kažem da ona nije klinkula sa njim i da ona nije oduševljena. Ja sam to rekla namjerno, Maji je bilo neprijatno i posle je otišla da mu objasni. Ja sam na njegove provokacije regovala. Bio je jedan moj pogled vrlo značajan, pogledala sam ga direktno u oči i pisalo je da me ne zanima i da sam iznad njega i jedan prezir. Poznaje me vrlo dobro i mislim da je taj pogled prvi put vidio otkako me poznaje. Meni je sad smiješno sve, čak me je i sramota. Sramota me je postupaka i sebe baš volim " govorila je Ana.