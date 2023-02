PRIČALI SMO NJEGOVA SUPRUGA, ON I JA: Zlata Petrović otkrila detalje Pejine operacije - Moraće život da dovede u red!

Zorana Pejića Peju uskoro očekuje operacija, a voditelj je u odličnim odnosima s bivšom suprugom Zlatom, pa se oko svega dogovaraju.

Jedan od najpoznatijih voditelja, Zoran Pejić Peja, ima problema sa zdravljem, pa će uskoro morati na operaciju, što je i sam detaljno objasnio, a ovim povodom se oglašavala i njegova bivša supruga, pevačica Zlata Petrović s kojom ima sina Jovana.

"Hvala Bogu, on je super. Jak je čovek. Bile su konsultacije mesec dana, pa smo njegova supruga, on i ja pričali o tome. Njegova majka se baš sekira. Nećemo ni dete da preopterećujemo. U suštini, bilo je pitanje da li će bajpas ili stent, a to će vam Peja reći kada izađe. Sve će se lepo završiti, pa će morati malo život da dovede u red", izjavila je Zlata u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

Peja je pre toga objasnio svoj zdravstveni problem i otkrio šta ga čeka u narednim danima, kao i da operacija još nije zakazana.

"Dobro sam, ne idem sutra na operaciju. Srce mi je odlično, zahvaljujući Emiliji Nestorović, kardiologu koji brine o meni. Ali, imam problem sa krvnim sudovima i trebalo bi da uradim jedan bajpas, što znači da mi je jedan od tih kanala zapušen, krvni sud bi trebalo da se promeni. A to će uraditi gospodin Svetozar Putnik, tako da imam odabranu ekipu i sve je spremno, ali se za sada još ne zna dan kada će biti, nije sutra, malo su poranili. Nikakav bol nisam osetio, sasvim slučajno sam to otkrio. Otišao sam na kontrolu i tako sam utvrdio da je srce dobro, pluća dobra, ali da je taj krvni sud malo više zapušen, ali je to nasledno, malo neuredan život. Ali sam u najboljim rukama i ne sekiram se", izjavio je za Blic.