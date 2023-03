"PRELEŽALA SAM KOVID, OVO JE POSEBNA HRANA ZA MENE!" OGLASILA SE GLUMICA: Ovo smanjuje upale u telu, pa skuvala par jela

Nakon oštrih kritika na račun svoje ishrane, oglasila se glumica Gvinet Paltrou!

Izvor: Profimedia/Vogue

Nakon sijaset kritika na koje se pre samo nekoliko dana našla glumica Gvinet Paltrou zbog svog načina ishrane, ona je odlučila da na njih i odgovori. Evo šta je bilo sporno!

Gostujući u podkastu dr Vila Kola govorila je kako započinje, ali i završava svoj dan, a njeni po mnogima bizarni stavovi izazvali su burne reakcije. Kako bi stala na put tome, zvezda sa oglasila putem svog Instagram profila.

"Mislim da je važno da svi znaju da sam radila podkast sa svojim doktorom. Dakle, on je osoba sa kojom radim više od dve godine, a bavili smo se hroničnim stvarima", objasnila je glumica i dodala da je imala korona virus i da je jedan od njenih simptoma uključivao "veoma visok nivo upale duže vremena". Takođe, istakla je da je njen doktor fokusiran na hranu koja smanjuje upale:

"Dakle, puno kuvanog povrća, svih vrsta proteina, zdravih ugljenih hidrata za smanjenje upale. Deluje veoma dobro."

Paltrou je dodala da je njena dijeta zasnovana na njenim medicinskim rezultatima i "opsežnim testiranjima". Zaključila je da je epizoda podkasta trebalo da bude "transparentan pogled na razgovor" između nje i njenog doktora, preneo je "Insajder".

"To ne bi trebalo da bude savet nikome drugom. To je zaista samo ono što je uspelo za mene, i bilo je veoma snažno i veoma pozitivno. To ne znači da jedem na ovaj način ceo dan, svaki dan. I usput, ja jedem mnogo više od supe od kostiju i povrća", rekla je Paltrou i dodala da ima dana kada da sebi oduška i jede šta poželi, poput pomfrita. A odmah nakon svojih demanta, glumica je na svom profilu objavila i slike nekoliko obroka na kojima mogu da se vide raznovrsne namirnice: