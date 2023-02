HRANA KOJU BALKANCI OBOŽAVAJU JE ZABRANJENA U AMERICI: Razlozi izazvali buru - jedni kažu OPRAVDANO, drugi SUMANUTO!

Ukoliko hranu sa spiska koji slijedi u nastavku ponesete na put, biće vam oduzeta na aerodromu.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Možda vam je nezamislivo da neki specijalitet bude zabranjen, ali Amerika ima svoje razloge. Određena hrana, koja se konzumira u Evropi i kod nas, ilegalna je u SAD-u. Razlozi su različiti i dok jedni smatraju da su opravdani, drugi misle da su besmisleni. Evo o kojoj hrani je reč:

Kinder jaja

Kinder jaje izmišljeno je u Italiji 1972. godine. Reč je o čokoladi u obliku jajeta unutar kojeg se nalazi plastična kutijica s igračkom. Iako je ovaj slatkiš popularan u većini zemalja, uključujući i Crnu Goru, otkako se pojavio na tržištu, zakonom je zabranjen u Sjedinjenim Američkim Državama, piše Punkufer.

Američka vlada zabranila je Kinder jaja upravo zbog igračke u plastičnoj kutiji, koju vidi kao potencijalnu opasnost za djecu, koja mogu da je progutaju i uguše se. Ne samo da se Kinder jaje ne može kupiti u američkim prodavnicama već će vam biti i oduzeto na aerodromu ako s njim pokušate ući u zemlju.

Konjsko meso

Istraživanja su pokazala da je konjsko meso izuzetno zdravo - bogato je proteinima i gvožđem, a ima nizak procenat masnoća. Iako u Sjedinjenim Američkim Državama nije nelegalno jesti konjsko meso, nezakonito je prodati konja za ishranu ljudi. Neke države poput Teksasa izričito zabranjuju prodaju ili klanje konja koji su namjenjeni ljudskoj ishrani. Do zabrane je došlo zbog nekontrolisanog davanja opasnih ljekova konjima pre klanja u SAD zbog čega mogu biti opasni i za zdravlje ljudi.

Guščija jetra

Foie gras ili pašteta od guščije jetre dobro je poznati specijalitet francuske kuhinje u kojem se uživa i kod nas. No njena je proizvodnja i prodaja u nekim delovima Sjedinjenih Američkih Država, poput Njujorka i Kalifornije, zakonom zabranjena. Do zabrane je došlo zbog nasilnog načina hranjenja guski. Mlade guske se natrpavaju hranom, najčešće kukuruzom, dok im jetra ne nabubri i do osam puta više od prirodne veličine. Nabubrena jetra potom se koristi za pripremu ove paštete.