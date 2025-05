Cijena povratne avionske karte do Tivta 120 eura, do Soluna 100 eura.

Izvor: RINA.RS

Aerodrom Morava u Lađevcima oborio je rekorde po broju putnika, koji su iz srca Srbije poletjeli u Istanbul. Da će se nastaviti istim tempom, pokazuje i već veliko interesovaje za ljetnju sezonu kada će se biti realizovani letovi za Tivat i Solun.

Od 10. juna počinju letovi za Solun, a od 15. juna i za Tivat. Povoljne cijene karata pravi su mamac za sve veći broj građana koji biraju upravo ovu vazdušnu luku.

"Sada je pravi trenutak da se kupe povratne karte jer su izuzetno povoljne, do Tivta povratna karta košta oko 14.000 dinara, do Istanbula oko 15.000 i do Soluna oko 12.000 dinara. Najsigurniji i najpovoljniji način kupovine karata je putem sajta Er Srbije, ali su dostupne i u turističkim agencijama koje se bave prodajom karata", izjavio je za RINU direktor aerodroma Morava, Dragan Bugarinović.

Ono po čemu se aerodrom Morava u Lađevcima takođe izdvaja od ostalih jeste besplatan parking.

"Svim našim putnicima na raspolaganju je potpuno besplatan parking ispred aerodroma, takođe unutrašnjost je lijepo uređena i boravak je ugodan, nema velikih gužvi. Ono što nas raduje jeste činjenica da su utisici svih onih koji su odavde putovali zaista fenomenalni. Osim ljudi iz ovog dijela Srbije, dosta ljudi i iz Beograda i drugih većih gradova bira da upravo odavde poleti", kaže Bugarinović.

On dodaje da su letovi ka Istanbulu, Tivtu i Solunu jedini za ovu sezonu, a da je narednih godina moguće uviđenje i nekih novih destinacija, jer aerodrom Morava postaje sve popularniji među putnicima.