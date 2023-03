ANA PRIČA O RAZVODU OD RASTE, ON SE SLIKA S NOVOM DEVOJKOM: Svađe, prepirke gurkanja - ovako je izgledao brak s reperom

Pevačica Ana Nikolić otkrila da se od repera Stefana Đurića Raste razvela zbog ćerke

Pevačica Ana Nikolić nedavno je nastupila u prepunom klubu u Hrvatskoj, gde je sedela na bini i vikala "Ja sam, pi*ko Ana", rečenicu koju je svojevremeno urezala ključem na automobil svog bivšeg supruga Stefana Đurića Raste.

Sada je, gostujući na jednom hrvatskom radiju spomenula i razloge zbog kojih se razvela od repera i navela da "nije želela da joj dete doživi traume tako što bi svakodnevno bilo izloženo svađama i jezivim scenama između oca i majke".

"Jedna od težih odluka u mom životu bio je razlaz sa Raszom. Tara nije tražila da se rodi, pa ni da gleda naš rokenrol način života. Svađe, prepirke, gurkanja. Tome je došao kraj kada je Tara došla u kuću. Tada je morao da dođe i kraj našem braku. Nisam želele da moje dete bude posrnula Britni Spirs. Računam na DNK da će nešto malo normalnije da pokupi s očeve strane", rekla je Ana Nikolić i dodala da osobe kao što su Rasta i ona, nemogu da funkcionišu zajedno:

"Ja sam sada Ana Đurić u dokumentima. Ja i Konstrakta, to je kosmos namestio. Što se Raste tiče, sve što me je očaralo, to me je i razočaralo. On i ja smo isti. On je moje ogledalo. Moje indigo. Dve iste osobe. Isti temperament. Ja sam jedno vreme povlačila ručnu, a on nije želeo. Dve iste osobe teško mogu da funkcionišu. Ja više imam istih karakternih osobina s Rastom, nego s rođenim bratom".

Njen bivši suprug je u toku jučerašnjeg dana na svom Instagram storiju objavljivao fotografije na kojima se vidi kako trenira, ali i ide u provod sa novom izabranicom, 12 godina mlađom Marijom Balaban.

Ovako ona izgleda: