"BAULJALA SAM, BILO MI JE LOŠE!" Ana Nikolić otkrila NEPOZNATE DETALJE RAZVODA - evo u kakvim je odnosima sa Rastom!

Ana Nikolić u svojoj velikoj ispovijesti govorila i o odnosu sa bivšim suprugom Stefanom Đurićem Rastom.

Ana Nikolić nedavno je zapalila domaću javnost kada je na svom Instagramu zaprijetila da će "otkriti kakav je zapravo" njen bivši suprug i reper Stefan Đurić Rasta.

Rasta nije želio da komentariše brojne navode i prijetnje svoje bivše, a jedan njegov komentar dodatno je razbesneo Anu. Ipak, u emisiji "Premijera vikend specijal" istakla je da su sada u dobrim odnosima, ali i progovorila o razvodu. Ovom prilikom pjevačica je otkrila brojne nepoznate detalje i priznala da joj je razvod veoma teško pao.

"Razvod je nešto nalik smrtnom slučaju, a ja sam ga iskusila, sahranila sam oca. Ja sam se udala iz ljubavi, isključivo iz ljubavi. Možda ispada da sam iz te neke ljubavi napravila neke ishitrene poteze. On je jako dobar čovjek, njegova porodica je predivna, ja kada ostavim dijete kod njih, ja ne razmišljam. Razvod je sam po sebi težak, ko kaže da je to nešto lako, laže. Bilo mi je teško, bauljala sam, bilo mi je loše, teško, vjerovatno i njemu. Nisam se ja udala da bih se razvela! Ja sam mislila da je to za cio život, da će to da traje! A onda mi se srušio sneško. I meni i njemu. Mi smo se mnogo smijali, mnogo radovali, taj album koji je sa njim urađen zapravo i zato jeste jedan od najuspješnijih. Bilo kako bilo, znala sam da će biti dobar otac, nikada nisam sumnjala u to", priča pevačica:

"Možda je bio i mlad da bude odličan u svim sferama, a prije svega je i umjetnik. A to je mnogima dovoljno. Meni je važno da smo u dobrim odnosima, shvatili smo da nije dobro po Taru da ostanemo zajedno i razišli smo se ljudski. Iako nekada mijenjamo to, evo recimo, danas smo super, danas sam odblokirana. Ume i on da bude bezobrazan, e tada ja kažem svašta, ali smo se dogovorili da to više ne radimo. Danas smo super i radimo sve da budemo kako treba. Sjajan je otac, a meni je to oduvijek to bilo važno jer sam ja rasla bez oca", rekla je.