TAJ RASTA ME JE SVE SLAGAO! Ana Nikolić žestoko odbrusila Rasti, rat bivših se nastavlja - "Misli da je NEKI K ovde?!"

Ana Nikolić odgovorila bivšem suprugu, reperu Stefanu Đuriću Rasti.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Rat između Ane Nikolić i Stefana Đurića Raste ne prestaje!

Nakon što je pjevačica šokirala sve kada je na Instagramu raspalila po bivšem suprugu ističući da će "otkriti istinu" o njemu. Ona je poručila da će otkriti sva Rastina "zlodjela" i ironično ga nazvala "velikim ocem", a reper se zatim kratko oglasio ne želeći da komentariše prozivke koje je na njegov račun iznijela njegova bivša supruga.

Na promociji svoje nove pjesme Rasta je još jednom upitan za komentar, on jeste ostao pri istom stavu, ali je njegov odgovor ipak dodatno iznervirao pjevačicu koja je ponovo odlučila da reaguje. "Ne znam ni šta da komentarišem. Ja se nisam posvađao, ne svađam se ni sa kim. Neću da komentarišem iz roditeljske ljubavi. Ne znam da li je bila pijana, nisam radio alko-test u tom trenutku", rekao je Rasta.

Ana je sada odgovorila:

"Oni misle da su neki k.... ovdje, a?! Oni misle da mogu protiv kobre, a?! Protiv Nikolić Ana, a?! No, no, no! Da li oni išta misle, tebra?!"; odgovorila je Ana, pa nastavila:

"Ja trenutno otkrivam rep i spremam novi album, shvatila sam da me je taj Rista slagao. Sve me je slagao, pa čak i da je reper. On uopšte to nije, nego izvođač Beogradskog proljeća '98, izvodi kancone i šansone", poručila je.