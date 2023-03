U ZATVOR SAM IŠLA SA VELOM ZA SAHRANE! Ana Nikolić o nepoznatim detaljima odnosa sa Rastom: Tada sam ga najviše voljela!

Ana Nikolić otkrila je nepoznate detalje iz braka s reperom Stefanom Đurićem Rastom.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Kurir TV/Printscreen

Pjevačica Ana Nikolić i reper Stefan Đurić Rasta od samog početka veze imali su buran odnos. Prvobitno su svoju vezu krili od radoznalih očiju javnosti, a zatim je sve iznenadila vijest o tajnom vjenčanju. Postali su ponosni roditelji jedne male devojčice, a onda su rešili da stave tačku na svoj brak. Nikolićeva je nerijetko pričala o rastanku od repera, ali je sada priznala da je, u trenutku kada je predala papire za razvod, najviše voljela svog bivšeg partnera.

"Kada sam Rastu ostavila i kada sam podnijela papire za razvod, tada sam ga najviše voljela", rekla je Nikolićeva, pa se prisjetila momenata kada ga je posjećivala u zatvoru: "Kad sam išla po CZ-u, ne znaju kako da me zavedu... Idem sa onim velom za sahrane... Pitaju me: 'Gdje ti je venac?' ja kažem: 'Kod čuvara'", ispričala je Ana Nikolić u "Magazinu In".

Prije tri godine je kao bomba odjeknula vijest da je reper Stefan Đurić Rasta uhapšen zbog posjedovanja nelegalnih supstanci. Nakon četiri mjeseca zatvora osuđen je na godinu dana kućnog pritvora, za vrijeme kojeg nije gubio vrijeme, već snimao film. Rasta je otkrio da u filmu u kojem se govori o danima koje je proveo iza rešetaka glume i "velikani" čija imena nije želio da otkriva, ali i da mu je snimanje bilo naporno jer je još nosio nanogicu i ustajao u tri ujutru.

"Bilo mi je teško, iskreno. Imam tragove na rukama od lisica, neprijatno iskustvo skroz. Čak i kada smo snimali ulazak u maricu, to mi je onako, iskreno, bilo baš jezivo", priznao je reper nedavno, a o tome što se u filmu neće naći njegova bivša supruga Ana Nikolić s kojom ima ćerku Taru, rekao je: "Nema potrebe, jer je ovo nešto konkretno i radi se o zatvoru".

"Sa Anom se desila ljubav na prvi pogled. Nisam znao da će ona biti žena sa kojom ću imati dijete. Nikada ništa nisam planirao, sve sam ostavljao da se samo desi. Sam brak sa njom se desio potpuno prirodno, neposredno... Jednom smo se prije nastupa dogovorili da ćemo da odemo do matičara i da ćemo se vjenčati. To je tako i bilo. Nikoga nismo obavijestili, ali apsolutno niko nije znao, ni njen brat, baš niko. Čak su se i ljutili. Porodica je osjetila kao da nisu dobrodošli", pričao je Rasta svojevremeno.