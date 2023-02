SVI MISLILI DA IDE U KLINIKU NA ODVIKAVANJE: Svađala se s Karleušom, pa progovorila o lečenju - "To mu dođe kao banja"

Ana Nikolić progovorila o klinici u Austriji u kojoj će navodno za dve nedelje potrošiti 50.000 evra

Izvor: YouTube/Hype TV/screenshot

Pevačica Ana Nikolić, koja je nedavno zaratila sa Jelenom Karleušom na društvenim mrežama, u novembru ove godine održaće solistički koncert u Areni, zbog čega je rešila da poradi na formi kako bi izdržala naporne probe. Njeni saradnici su joj navodno predložili da ode na program detoksikacije u jednoj klinici u Austriji, u kojoj dan košta 3.100 evra.

Ubrzo nakon što je objavljeno da će ići na kliniku, pojedini su na društvenim mrežama pisali "da ide na odvikavanje", a sada je otkrila o čemu se zapravo radi.

"To je bilo kada su mi postavili pitanja: 'Kako se borim sa hejterima?'. Pa zavisi, ako mi pređu moju crvenu liniju, a jednoj vagi je ući u crveno je baš teško, jer sam mnogo tolerantna, a kad pređeš, umem da budem škorpija. To je mesto gde želim da idem, nije to klinika, to je više kao banja. Ne bih da zvučim kao baba (smeh), a detoks je od cigareta, korone i ostalo... Ovo nije klinika za odvikavanje", rekla je Ana.