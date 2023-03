PLAŠE SE KONKURENCIJE, I TREBA TAKO! Ana Nikolić o Karleuši i estradnim ratovima - "Ne mogu da shvatim da peva taj UŽAS"

Ana Nikolić komentarisala dešavanja na estradi, ali i sukobe svoje, kao i svojih koleginica.

Izvor: YouTube/Hype TV/screenshot

Ana Nikolić uveliko priprema svoj veliki solistički koncert u Areni, a pre nekoliko večeri je nakon šest godina čak dve večeri zaredom nastupila u Zagrebu.

Publika ju je dočekala širokih ruku, a njene hitove pevali su do sitnih časova. Ana ne krije da je rad ispunjava i vraća "staro" raspoloženje, ali su se povratkom na scenu vratili i skandali koji je u poslednje vreme prati. Mediji su nedavno brujali o njenoj svađi sa Jelenom Karleušom sa kojom je nekada bila u dobrim odnosima.

Karleuša je žestoko raspalila po njoj, te komentarisala pevačicino ponašanje, ali i navela da je ona na "putu bez povratka", kao i da "možda neće doživeti svoj koncert", ali i da bi "neko trebalo da joj pomogne". Nikolićeva joj nije ostala dužna, pa joj je ubrzo odgovorila i poručila da se "vrati na dopisivanje sa saigračima svog bivšeg muža". Ana se sada ponovo dotakla ove teme:

"Ne mogu da pričam o Karleuši sad. Stvarno ne mogu. Ja delim estradu na privrednike i umetnike. Ko se gde pronašao, sam se javio. Ja sam samo rekla kako delim estradu. Malo-malo pa iz mene proradi škorpija, pa sad vratim. Malo igramo tenis, malo sam Novak Đoković", rekla je.

Ovako su se prozivale:

Potom se osvrnula i na Karleušin rat sa Darom Bubamarom, a posebno situaciju sa pesmom "Koka roka" za koju je Jelea tvrdila da joj je koleginica uzela.

"Nisam čula za to i nisam znala ni da je izašla 'Koka roka'. Meni je Laća puštao tu pesmu još odavno. Meni je to bilo nešto užas. Pitala sam ga šta mu je to. Ne mogu da shvatim da to neko može da peva. Mislila sam da to niko neće snimati, ali eto."

Na pitanje da li je oni koji je napadaju smatraju konkurencijom, ispalila je:

"Da. Plaše se. I treba da se plaše. I tek će da se plaše. Šta da im radim."