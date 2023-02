UZELA VOZAČA I SESTRU ZAPOSLILA KAO MENADŽERKU! Rada Manojlović presekla - Zaradiće 160.000 €, a evo od čega zavisi cena

Rada Manojlović odlučila je da od Nove godine promeni menadžerku, a tu poziciju dodelila je sestri Maji Manojlović koja joj je već zakazala 20 nastupa.

Iza Rade Manojlović je uspešna godina koju su obeležili brojni nastupi, ali i jedna manji incident, kao i raskid s dečkom Harisom Berkovićem. Nagađa se da je na ljubavnom planu usledio obrt, a sigurno je da je Rada u 2023. godini odlučila da promeni tim ili bar jedan deo njega, tako je njena sestra Maja Manojlović postala i njena menadžerka.

"Rada je dugo radila za 'Grand', pa je po ugovoru deo zarade davala produkcijskoj kući i menadžeru koji joj je vodio karijeru. Kada je shvatila da mnoge njene kolege finansijski bolje prolaze od nje i da su kupile nekoliko stanova, a da ona nema ništa, rešila je da okrene novi list! Promenila je ceo svoj tim, na čelu sa menadžerom", rekao jeizvor blizak popularnoj pevačici i otkrio koga je Rada sve zaposlila:

"Već radi sa novim klavijaturistom, ima i svog vozača, a zaposlila je i sestru Maju da joj zakazuje tezge. To je Rada želela da uradi i pre pandemije korone, ali je tek početkom ove godine uspela da realizuje svoj plan. Zaposlila je sestru jer je sigurna da je ona nikad ne bi izdala ili prevarila. Podigle su cenu nastupa, tako da Rada sada najčešće peva za 8.000 evra. Cena zavisi od toga o kakvom veselju je reč, ali i od toga da li mora da putuje van Srbije. Maja joj je zakazala 20 tezgi, pa će tako njih dve zaraditi čak 160.000 evra".

Ovim povodom oglasila se i Rada, koja je rekla koliko joj znači sestrina podrška u karijeri - "Maja nije samo moja sestra, ona mi je i najbolja prijateljica, rame za plakanje, a sada i menadžerka! Ona me i šminka i savetuje šta da obučem za nastup. Maja je jedina osoba za koju sam sigurna da neće gledati svoj interes. Iskreno me voli i pokazala je koliko joj je bitna moja karijera. Sada imam najlepšu i najbolju menadžerku, koja me forsira da što pre izbacim nove pesme, jer ih imam zaista mnogo u fiokama", poručila je pevačica, a njena mlađa sestra i nova menadžerka je dodala:

"Pričale smo i ranije o mom poslovnom angažmanu, ali imala sam neke privatne obaveze. Sada sve pare ostaju u kući! Neću dozvoliti da iko manipuliše mojom sestrom. Zajedno idemo na nastupe, imamo novog klavijaturistu, kao i vozača koji nas vozi na dalje destinacije".