Od početka godine do 19. decembra, trajektima Sektora za pomorski i proibalni prevoz JP Morsko dobro u Boki je prevezeno ukupno 1.637.000 vozila svih kategorija.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Time je značajno premašen dosadašnji rekord u fizičkom obimu prometa koji je kod nakadašnjeg privatnog operatera trajektne linije preko tjesnaca Verige, kompanije "Pomorski saobraćaj" iz Herceg Novog, godine 2019. iznosio 1,46 miliona prevezenih automobila, autobusa i kamiona, prenose Vijesti.

Saopštio je to rukovodilac ovog Sektora, kapetan Aleksandar Crvenko koji je novinare upoznao sa stanjem i planovima u daljem unapređenju usluga trakjekltne linije Kamenari-Lepetabne.

"U fizičkom obimu prometa, ovoo je do sada rekordna godina na ovoj liniji. Međutim, za nas će ona u finansijskom smislu ipak biti manje uspješna nego što je 2019. bila za tadašnjeg privatnog operatera koji je imao čisti ostatak dobiti od preko 5 miliona eura. Međutim, treba imati u vidu to da je nekadanji operater, usluge po punim cijenama naplaćivao skoro svim kategorijama korisnika usluga, dok kod nas to nije slučaj, prenstveno radi zaštite javnog interesa", kazao je Crvenko, navode Vijesti.

Pojasnio je da tako trajektna linija Morskog dobra ima preko 6.000 kartica za građane Tivta i Herceg Novog za prevoz pod povlašćenim uslovima i smanjenim cijenama, te oko 700 sličnih povlašćenih kartica za osobe sa invaliditetom iz cijele Crne Gore.

Uz to, trajekti Morskog dobra nude korisnicima usluga i niz popusta za one koji češće prelaze sa jedne na drugu stranu Bokokotorskog zaliva, a vatrogasci, policija, sanitetska i vozila Vojske Crne Gore prevoze se potpuno besplatno.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Izvor: MONDO

To se sve kod "Pomorskog saobraćaja" prevozilo po punim cijenama karata, a trajektni prevoz kod privatnika su tada plaćali čak i biciklisti, što sada nije slučaj.

Crvenko je kazao da će trajektna linija Morskog dobra od kada je u maju prošle godine počela naplata karata, do kraja ove godine "okrenuti" ukupno oko 15 miliona eura prometa, te da očekuju da će ovu poslovnu godinu okončati sa ostatkom dobiti od oko 4,2 do 4,5 miliona eura.

Crvenko je naglasio da su krajem prošle i tokom ove godine obavljeni remonti na ukupno pet od osam brodova sa kojima raspolažu, te da će do početka narednje glavne ljetnje sezone to biti utrađeno i na preostala tri broda.

Trajekt "Grbalj" će tokom naredne godine dobiti potpuno nove pogonske motore američkog proizvođača "Cummins" jer je ta investicija već planirana u budžetu firme za 2025, prenose Vijesti.

Trajekt "Igalo" se upravo vratio sa redovog remonta u Hrvatskoj koji je koštao 116.000 eura, a na tom brod su uvedene i neke novine koje će kako je kazao Crvenko, postupno biti uvođene i na ostatak flote.

"Na 'Igalu' smo tako prvi put na palubi iscrtali oznake ukrcajnih linija za vozila, odnosno linija za kretanje putnika-pješaka. Koridori za pješake na palubi i na ukrcajnim rampama su prije farbanja, posuti pijesko kako bi se stvorila abrazivnija površina i smanjila klizavost palube kada je ona mokra i tako povećala bezbjednost kretanja ljudi na brodu. Na 'Igalu' smo jedan od prostora sa desne strane pramca broda prilagodili i opremili za boravak putnika- kategorije korisnika koja uopšte ne plača prevoz, a kako bi se ljudi koji prelaze trajektom sa jedne na drugu obalu, imali gdje na pravi način zakloniti od kiše i hladnog vremena, jer im male tende nad palubom koje su do sada bile na trajektima koje smo kupili od 'Pomorskog soabraćaja', nisu pružale adekvatnu zaštitu", kazao je Crvenko dodajući da su se na ovaj korak odlučili najviše radi djece - učenika srednjih škola koji svakodnevno iz Herceg Novog putuju u Tivat i koji kao putnici-pješaci, prelaze trajekt.



Istakao je da će uskoro i na svih ostalih pet trajekta iz nekadašnje flote "Pomorskog saobraćaj" biti uređene slični manji zatvoreni prostori za pzutnike. Radi se i na uvođenju Wi-Fi interneta na trajekte, kao i da se u sasradnji sa opštinama Tivat i Herceg Novi, odnosno Upravom za saobraćaj Crne Gore radi na drugačijoj organizaciji saobraćajnih traka na nagistrali na prilazima trajektnim pristaništima u Lepetanima i Kamenarima te izgradnji eventualnih novih manjih kružnih tokova, kako bi se poboljšao protok vozila, odnosno olakšalo kretanje vozilima koja ne idu na trajekt, već nastavljaju alternativnim putevima prema Prčanju sa lepetanske, odnosno prema Risnu sa novske strane zaliva. Inače, tokom predstojećih božićnih i nvogodišnjih praznika, zbog očekivanog povećanog interesovanja i potreba putbika i vozača, tokom dana preko tjesnaca kontinuirano će saobraćati pet trajekata, a tokom noći će voziti dva velika broda.