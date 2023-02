RADA OTKAZALA SVE NASTUPE! Promijenila menadžera i HITNO se oglasila - "Bilo je nemoguće raditi pod tim uslovima..."

Pjevačica Rada Manojlović je prekinula saradnju sa dosadašnjim menadžerom koji joj je ugovarao nastupe.

Rada Manojlović nedavno je potvrdila da je promijenila svoj tim i prekinula saradnju s bivšim saradnicima, a na mjesto novog menadžera angažovala je sestru Maju Manojlović. S obzirom na novonastalu situaciju, pjevačica je primorana da otkaže zakazane nastupe, koje je sada već njen bivši menadžer zakazao, a o tome je obavijestila pratioce na Instagramu.

"Pošto i sami znate da je došlo do prekida saradnje sa dosadašnjim menadžerom, otkazala sam sve nastupe koje je on zakazao jer je jednostavno nemoguće raditi pod tim uslovima", napisala je Rada i pojasnila: "Zbog problema u komunikaciji i nemogućnosti da stupim u kontakt sa organizatorima privatnog veselja (koji su me angažovali 15.04 u Nišu), zamolila bih da se ljudi jave mojoj sestri".

Inače, kako su mediji ranije pisali Rada i Maja bi trebalo da profitiraju za čak 160.000 eura, a pjevačica je sestru izabrala za svoju saradnicu kako bi ubuduće sva zarada išla "u jedan džep". Pjevačici su pripadnici sedme sile uhvatili na aerodormu kada se vraćala s natupa u Minhenu, tom prilikom je prokomentarisala svoj ljudavni odnos s kolegom Harisom Berkovićem, ali i dodala:

"Što se tiče poslovnog odnosa trajao je 15 godna i bilo je mnogo ružnih stvari, bila sam mnogo naivna jer vjerujem ljudima. Došla sam do te granice, da sam rekla sebi da bih se prije vratila kući i čuvala ovce, samo da ne radim sa prethodnim saradnicima".

Ovo je Radina sestra i njena nova menadžerka, Maja: