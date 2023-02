KONAČNO OTKRIO ISTINU - SVE O ODLASKU MILANA STANKOVIĆA IZ GRANDA: Rada Manojlović je platila za njega 50.000 EVRA!

Saša Popović otkrio da mu i dalje nije jasno zašto je Milan Stanković napustio Grand i dodao da je on "njegovo najveće razočaranje"

Izvor: Instagram/printscreen/milanstankovic/YouTube/printscreen/Rada Manojlovic

Poslednjih dana muzičko takmičenje Zvezde Granda trese skandal koji je pokrenuo pevač Dušan Vukadinović, koji je optužio Snežanu Đurišić da je od njegove majke tražila novac kako bi prošao u naredni krug.

Ovim povodom se oglasio Saša Popović, koji je demantovao njegove navode, objavio čak i SMS poruku koju je nakon ispadanja poslao mentorki Snežani Đurišić, ali progovorio i o ostalim pevačima s kojim je sarađivao.

Jedan od njih je Milan Stanković. "Plavi čuperak" koji je harao muzičkim takmičenjem i čak predstavljao Srbiju na Pesmi Evrovizije, iznenada je napustio izdavačku kuću. Zbog čega, Saša Popović ni danas ne zna.

Na pitanje ko ga je najviše razočarao, Popović je Kuriru rekao: "Milan Stanković. Uradili smo mu jedan album, pripremali drugi. Pazite, danas pevač da dobije jednu pesmu i jedan spot, to košta. Recimo, Tanji Savić smo uradili tri kompletna albuma o našem trošku. Slavici Ćukteraš četiri. Svima smo uradili po jedan, dva ili tri albuma. Tako je bilo i za Milana", rekao je Saša i nastavio:

"Kad je došlo do izbora za našeg predstavnika na Evroviziji 2010. godine, Goran Bregović je tražio Tanju Savić, Radu Manojlović i Milicu Todorović. Onda smo Žika Jakšić i ja rekli: "Čekaj, imamo mi pravog kandidata" i predložili smo Milana. Kad ga je Brega video, rekao je: 'Uuu, super, odličan je, njemu ću da napravim pesmu'."

"Jedno pre podne je zakazao sastanak i došao kod mene u kancelariju. Rekao mi je: 'Direktore, ja neću više da budem u 'Grandu', hoću da raskinem ugovor.' Pokušao sam da ga uverim da greši, ali je insistirao na raskidu. Rekao sam mu da ne može tek tako i da ugovor može da se raskine po klauzuli da plati, i to je to. Na svakih šest meseci je uplaćivao 10.000 evra, i to nije on uplaćivao nego Rada Manojlović. Regulisano je tada jer je ona platila 50.000 evra za njega. Tada je raskinuo ugovor i krenuo svojim putem. Ni dan-danas mi nije jasno zašto je to uradio. Nikad mi to nije obrazložio. Nikad nije došao i rekao: direktore, ja neću da budem zbog toga i toga".