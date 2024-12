Iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju za sjutra su izdali narandžasti metoalarm za cijelu teritoriju Crne Gore zbog očekivanog jakog sjevernog vjetra koji će na udare prelaziti 50 km/h.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako ističu na jugu u jutarnjim satima se očekuje prestanak padavina, a tokom dana postepeno razvedravanje, dok će na sjeveru biti pretežno oblačno i hladno, tokom jutra padavine će oslabiti, a u nastavku dana će samo ponegdje biti slabog snijega, prenosi Cdm.

Vjetar umjeren do jak, na udare veoma jak sjeverni i sjeveroistočni, krajem dana i tokom noći će oslabiti. Jutarnja temperatura vazduha od -5 do 9, najviša dnevna od -4 do 14 stepeni.



U Podgorici će u jutarnjim satima padavine prestati, od sredine dana se očekuje postepeno razvedravanje. Vjetar umjeren do jak, na udare veoma jak sjeveroistočni, krajem dana će oslabiti. Jutarnja temperatura vazduha oko 6, najviša dnevna 11 stepeni.