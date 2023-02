ZVALI SU ME DEBELA CELULITARA! STOJA ZBOG KILAŽE TRPJELA PONIŽENJA, PA IM SVIMA ZAPUŠILA USTA - "ŠEST MJESECI MUČENJA"

Stoja je progovorila o ružnim komentarima koje je dobijala zbog kilograma, a zatim otkrila i kako je svima "zapušila usta".

Stojanka Novaković, poznatija kao Stoja sve je šokirala fizičkim izgledom kada se posle pauze pojavila na bini. Pjevačica je izašla u tijesnom miniću od lateksa i sa kratkom kosom, a ubrzo su je prozvali srpska Kris Džener. Pričalo se tada da je pukla 100.000 evra na plastične operacije u Turskoj, a nedavno je sve iznenadila novim izgledom, te su ovaj put istakli da je ista glumica Lidija Vukićević.

Pjevačica je često bila na meti kritika kada je njen izgled u pitanju. Od početka karijere pa sve do danas nailazila je na razne komentare, a sada je riješila da progovori o tome kako ih je podnosila i kroz kakvu je borbu prošla zbog svojih kilograma. Više puta je bila na rigoroznim dijetama, a najveći rezultat je postigla 2004. godine. Tada se pisalo da se podvrgla estetskim operacijama i da je čak i rebra vadila.

"Trpjela sam poniženja, zvali su me Stoja celulitara. 'Stoja debela, salasta, vidi kakva je...'. Muka mi je bilo. Iz mene gruva energija, a oni komentarišu moj celulit. Treba da smrša, debela je. Onda sam se sa albumom 'Žena starija' riješila da im zapušim usta. To je bio zaista težak period za mene. Ne znam kako negde nisam pala. To je bilo mučenje šest mjeseci. Dva puta na dan sam trenirala. Pila sam samo cijeđene pomorandže i to me je držalo. Bila sam sva u žilama, jaka i žilava. Onda sam se ja smijala u lice svima onima koji su govorili da sam debela celulitara", ispričala je Stoja i dodala da je često bila u tom periodu kod ljekara:

"Ja sam uvijek nešto vadila. Imala sam period jako težak tih godina. Često sam bila kod ljekara, što zbog toga jer mi se sloši pošto ništa ne jedem, što zbog toga jer sam htela sve na sebi da mijienjam. Posle razgovora s doktorom uvijek bih se predomislila, samo nekoliko stvarčica sam uradila, ostalo je sve prirodno. Šest mjeseci sam bila posvećena samo sebi".

