IMALA 16 GODINA KADA JE ZATRUDNELA SA STARIJIM PA DOŽIVELA TRAGEDIJU: Pevačica vrištala na ulici - Izbacili me s detetom

Stoja Novaković o smrti prvog supruga i njegovim roditeljima koji su je izbacili iz kuće s detetom odmah posle sahrane

Izvor: YouTube/Paparazzo Lov // DNK

Pevačica Stoja Novaković, koja je među fanovima poznata i kao "Stoja institucija", poslednjih meseci je u žiži javnosti zbog plastičnih operacija koje je imala u jednoj klinici u Turskoj, ali i rezultata koji, prema mišljenju pratilaca na društvenim mrežama, "nije zadovoljavajući".

Svojevremeno je otkrila da je kao mlada postala majka, a onda ubrzo doživela i tragediju. Suprug joj je preminuo, a njegova porodica je izbacila iz kuće sa detetom. Stoja je sada otkrila da je zatrudnela kada je imala 16 godina i da je u drugom stanju redovno išla u školu.

"Prvog supruga sam znala iz sela. Bio je iz bogate zemljoradničke porodice i mnogo stariji od mene. Jednog dana je došao kod mog oca da me prosi. Tata mu je rekao da će biti onako kako ja odlučim. Imala sam 16 godina i udala sam se bukvalno pravo iz školske klupe. Posle nekoliko meseci sam ostala trudna i to je bio pravi šok za moje roditelje. Meni to nije predstavljalo nikakav problem. Išla sam trudna u školu i završila je. Prvi suprug je bio pažljiv prema meni i imala sam bezbrižan život. Pazio je na našeg sina i mene i nije dozvoljavao da nas bilo šta uznemiri. Kad god sam htela nešto da radim, govorio bi mi da nema potrebe jer ima dovoljno para za sve", rekla je Stoja i otkrila da je već u 19. godini ostala udovica, jer joj je suprug poginuo.

"Posle tri godine srećnog braka moj suprug je stradao u saobraćajnoj nezgodi. Odmah nakon sahrane njegova porodica je izbacila mene i naše trogodišnje dete iz kuće. Držala sam Milana za ruku, vrištala i plakala dok smo hodali ulicom. Nisu me voleli jer sam bila siromašna", rekla je Stoja.

"Naš sin Milan je tada imao tri godine, a ja 19. Kada smo se vratili u porodičnu kuću sa sahrane, morali smo odmah da je napustimo, jer više nismo imali pravo ni na šta. Tako je želela njegova porodica. Nikada me nisu voleli jer sam bila siromašna i veoma mlada. Sećam se da je bilo leto. Milan i ja smo izašli iz kuće na ulicu bez stvari, igračaka, ma bez ičega. Gledala sam u dete, idemo, a ne znam gde. Vrištala sam i plakala", rekla je pevačica i objasnila zbog čega nije mogla da ode u kuću kod svojih roditelja i brata, koja je bila u blizini:

"Kada sam se udavala, otac mi je rekao: 'Ne zaboravi jednu stvar. Kada izađeš iz ove kuće, povratka više nema.' To sam shvatila bukvalno i nisam smela da im odem na prag iako znam da bi me oberučke prihvatili. Ali bila sam previše ponosna i tvrdoglava i nisam želela da budu u pravu. Otišla sam sa detetom kod prijateljice i ostala šest meseci, sve dok se finansijski nisam iščupala. Za to vreme garderobu sam pozajmljivala od nekoliko drugarica. Trudila sam se da Milanu budem i otac i majka. Za to vreme moja majka Katica se borila sa mojim ocem i pretila mu razvodom jer nije mogla više da gleda kako se mučim i patim. Govorila mu je da će se razvesti od njega ako mi ne pomognu. Međutim, otac je hteo da me očvrsne i ojača i zato je bio tako strog. To sam shvatila tek kad sam odrasla. Da sam se tada vratila u roditeljsku kuću, nikad ne bih uspela".