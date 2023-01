VRIŠTALE SU, ŠOKIRALA SAM SE KAD SAM VIDJELA NJIH DVIJE: Komšinica o tuči Edite i Indi - gledala skandal na parkingu!

Sestre Indi i Edita Aradinović su se potukle na parkingu usred dana, a komšinica iz zgrade otkrila je šta zna o incidentu.

Pjevačice i sestre Indi i Edita Aradinović našle su se u centru skandala zbog snimka njihove tuče koji je preplavio medije i društvene mreže, a sve se odigralo usred dana na ulici, na parkingu zgrade u kojoj mlađa sestra živi s njihovom majkom Florijom. Komšinica koja živi u istoj zgradi otkrila je da često srijeće Editu, ali Indi ne, kao i da je čula i vidjela djelić tuče poznatih sestara.

"Znate kako, ovdje se ljudi često posvađaju zbog parking mjesta, pa sam i tada čula neku viku. Vidjela sam kroz prozor šta se dešava i baš me je šokiralo kada sam vidjela njih dvije. Indi ne viđam tako često, ali Editu srijećem. Ne mogu da se sjetim da li je to bilo početkom januara, ali znam da je još bilo lijepo vrijeme. Pomislila sam da su se možda i one zbog parkinga posvađale, jer je to ovdje normalno. Vrištale su, ali se nije jasno čulo šta govore, jer je Indi vikala i plakala istovremeno", ispričala je jedna starija komšinica koja je željela da ostane anonimna. Iz viđenja poznaje i majku pjevačica, koja je izašla i pokušala da razdvoji ćerke.

Pjevačice su se oglasile nakon skandaloznog snimka, a Editino obrazloženje je zaprepastilo mnoge. Indi je s druge strane samo kratko poručila da nema komentar i da je sa sestrom u odličnim odnosima.

