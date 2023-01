PREMLATILA INDI, PA ŠOKIRALA OBJAŠNJENJEM! Edita se oglasila nakon snimka TUČE sa sestrom nasred ulice! (VIDEO)

Snimak na kom se sestre Edita i Indi Aradinović biju nasred ulice usijao je društvene mreže, a sada je pevačica snimila video o tuči.

Izvor: Kurir TV/Printscreen/YouTube/ KONTRA SHOW /printscreen

Pevačice i sestre Indi i Edita Aradinović potukle su se nasred ulice i razmenjivale teške udarce usred dana, a snimak je postao viralan na mrežama. Na snimku se vidi kako se sestre valjaju po ulici, tuku i svađaju, a jednom trenutku Edita se prodrala na Indi - "Daj mi telefon", viknula je, da bi isti završio bačen par metara dalje. Nastavile su gurkanje dok je prolaznik bezuspešno pokušavao da ih razdvoji, a u jeku svađe uletela i njihova majka koja je pokušala da smiri situaciju.

Snimak brutalne tuče sestara podigao je veliku prašinu u javnosti, naročito na društvenim mrežama. Pevačice su isprva ćutale, a potom se svaka na svom nalogu na Instagramu oglasila, poručivši da se tuče, eto, ponekad dešavaju, ali da se vole i da će uvek biti tu jedna za drugu, što je mnoge začudilo.

Edita se nije zaustavila na Instagram saopštenju, već je snimila i video za TikTok, gde je iznela, smatraju mnogi, skandaloznu odbranu. Pevačica je objasnila da se između nje i Indi ne dešava "ništa što se ne dešava i u drugim porodicama".

"Pošto vidim da se viralno širi snimak gde se guram, čupam, bijem sa rođenom sestrom, želim samo da se oglasim s obzirom na to da sam javna ličnost. Da sam normalna, verovatno to niko ne bi video, niti bi nekoga to zanimalo, ne bih morala da se oglašavam", počela je Edita svoje izlaganje, a potom "poentirala".

"Vidim da se baš širi snimak, razni su komentari. Nadam se da znate da nikada u životu nikada ništa loše ni ružno, protiv svoje sestre ne bih rekla. Možete prestati sa pretećim porukama, ali i porukama podrške, jer ovde se ne bira strana. To su neke privatne stvari. Dobro znate da postoje disfunkcionalni i funkcionalni odnosi porodični, da nigde nije savršeno. Danas se bijemo, sutra se volimo i obrnuto, ništa se nije desilo što se inače u porodicama ne dešava. Sve je u najboljem redu", objasnila je Edita, što je zaprepastilo mnoge.

Editino objašnjenje možete pogledati u videu ispod: