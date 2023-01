OVO JE RAZLOG TUČE EDITE I INDI ARADINOVIĆ? Čupala sestru, a onda je ova skinula jaknu i zaletjela se - ‘AJDE, UDARI ME!

Pjevačice Edita i Indi Aradinović razmijenile udarce, snimak zapalio domaću javnost

Izvor: ATA Images/Mondo

Pjevačice i rođene sestre Edita i Indi Aradinović, danas su šokirale javnost kada se na internetu pojavio snimak njihovog brutalnog okršaja zbog kojeg su u jednom trenutku završile na zemlji.

Na snimku koji je danas objavljen vidi se kako se pjevačice čupaju, potom obije ustaju sa zemlje i svađaju se, da bi u jednom trenutku potrčale do telefona - Edita ga je prva zgrabila i razbila o beton, nakon čega je Indi krenula da je ponovo udara.

Sada Informer prenosi da je do fizičkog okršaja došlo upravo zbog mobilnog telefona.

"Pusti me, pusti me...", vikala je Indi dok ju je Edita čupala za kosu. Edita je potom pustila stariju sestru Indi da ustane kako bi ostavila stvari u kolima.

"Ajde, ajde... Udari me...", provocirala je Edita dok je čekala Indi da skine jaknu. Starija sestra je zatim pokušala da se domogne svog telefona, ali je Edita bila brža i zafrljačila ga daleko od sestre, koja je opet nastavila tuču.

Pogledajte: