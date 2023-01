ANĐELA NE PUŠTA ZVEZDANA NA MIRU, SLAVNIĆU PUKAO FILM! Napala ga dok se slavilo u Zadruzi - "Izgubila si kompas! ŠETAJ"

Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić su u vezi tri nedelje, ali ne teče sve idilično kao što su očekivali, pa se svi pitaju da li će opstati.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Iako je sve bilo idilično dok su se upoznavali i flertovali, Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić otkako su u vezi sve češće imaju probleme i svađe oko istih, pa su do sada nekoliko puta izjavili da je možda bolje da se raziđu kako bi svako imao svoj mir. Mada posle svađe uvek dođe do pomirenja i novih nežanosti, pa tako pre dva dana usred programa uživo i do vrele akcije u izolaciji zbog koje su Crnogorku svi osudili, zaljubljeni par ni danas nije imao idilične momente.

Anđela je napala Zvezdana Slavnića čim se vratila iz šetnje i prebacivala za stvari koje nije uradio, a očekivala je, kao i za to što joj ne poklanja onoliko pažnje koliko ona želi. "Nisam ovo, nisam ono, 'ajde, bre, pusti me na miru", iznervirao se Zvezdan i želeo da se skloni od nje, ali Anđela nije popustila: "Mislim da to nije razlog da ideš".

"Ne, nego ću da stojim ovde i da pričam sa tobom. Ako si nervozna, idi šetaj. Izgubila si kompas, uopšte mi nisi jasna, ali ok, pričaćemo. Ako ti se ne sedi ovde, idi", poručio joj je Zvezdan, ali je ona uporno ponavljala da nije nervozna, već da je on u izolaciji i da slabo provode vreme zajedno. "Vičeš mi: 'Nisi mi doneo klopu' i tako to, ja sam sada nervozan", pobesneo je Zvezdan.

Mnogi smatraju da ne vide nikakvu energiju između Anđele i Zvezdana, koji je zbog nje ostavio nevenčanu suprugu Anu s kojom je proveo 15 godina, a takođe su mišljenja da bi Slavniću mnogo bolje prijala Aleksandra Nikolić s kojom boravi u izolaciji i vodi duge razgovore.