I TATA BI SINE! ŠTA TREBA, DA KUPUJEM KREVETAC?! Nakon žestoke akcije u Zadruzi oglasila se BIVŠA, ali i Moka Slavnić!

Zvezdan Slavnić i Anđela Đuričić prepustili su se strastima u Zadruzi, a sada je novu situaciju komentarisao njegov otac Zoran Moka Slavnić, ali i bivša žena Ana.

Izvor: Instagram/ana_76__/YouTube/screenshot/Ras televizija/Zadruga official

Zvezdan Slavnić i njegova nova djevojka Anđela Đuričić su nakon prvih razmirica u vezi, pomirenje ozvaničili i vrućom akcijom u izolaciji Zadruge.

Rijaliti par prvi put se prepustio strastima ispod pokrivača, a snimak je ubrzo obišao sve društvene mreže. Anđela je zaskočila svog dragog i nije marila za kamere. Ovim povodom se oglasio i Zvezdanov otac, proslavljeni košarkaš Zoran Moka Slavnić koji smatra da ne postoji ništa loše, ali ni čudno u njihovom potezu.

"I tata bi sine! To je manir, normalno je, nisu ni prvi ni poslednji koji su to uradili u rijalitiju, pred kamerama! Suludo bi bilo da nije tako, da se oni suzdržavaju toliko. Sve je to normalno i nije moglo da bude diskretnije. Možda je to simulacija, možda nas samo zavaravaju. Mislim da će ono što se desilo doprinijeti potpuno njihovom predavanju jedno drugom i opuštanju", rekao je Moka Slavnić.

Moka je potom prokomentarisao kako bi reagovao na to da novopečena snajka Anđela zatrudni u rijalitiju.

"Da idem da kupujem krevetić jedino? Neman ništa protiv toga da postanem deda. Što da ne? Zvezdanu i Anđeli bih jedino zamjerio što se pravdaju drugim ljudima. Čemu to?! Oni su na njih ljubomorni, a posebno ona gospođa iz Niša", kazao je on.

Za komentar je upitana i Zvezdanova bivša supruga Ana, koja je zbog ove veze stavila tačku na njihovu priču koja je trajala 15 godina.

"Ne bih da komentarišem, stvarno. Što sam ja tu bitna? Ja ne bih da komentarišem", rekla je Ana.

Ovako Ana izgleda: