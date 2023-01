VEZA ĆE BRZO DA PUKNE! Moka Slavnić posle žestoke svađe Zvezdana i Anđele - Aman, ženo, je l' moraš stalno da verglaš?!

Zoran Moka Slavnić smatra da veza njegovog sina Zvezdana Slavnića i mlade Anđele Đuričić neće opstati, a objasnio je i zbog čega.

Iako su se prethodne noći do ranih jutarnjih časova svađali, Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić nastavili su gde su stali i uživaju u ljubavi, a povodom ove teme se oglasio njegov otac, proslavljeni košarkaš Zoran Moka Slavnić. Za Božić je sinu poslao čestitku u kojoj je iskazao podršku i rekao šta misli o "snajki", ali sada izgleda da su se stvari promenile, jer smatra da će njihovoj vezi uskoro doći kraj.

Anđela, koja je 22 godine mlađa od Zvezdana, jasno stavlja do znanja iz dana u dan da želi da se uda za Slavnića pa već razmatra kako bi prezime pristajalo njenom imenu, a i on je izjavio da nema ništa protiv da se to uskoro desi, iako je zbog nje ostavio nevenčanu suprugu Anu s kojom je proveo 15 godina života. "Ako se njoj sviđa, nemam ništa protiv, to je slobodan izbor", izjavio je Moka tim povodom, pa prokomentarisao njihovu žustru svađu prošle noći tokom koje je Zvezdan izjavio i da je za dvadeset godina prvi put osetio emocije.

"To se zove udario tuk na luk. Ja kao otac, s muške strane, šta da kažem... Ona je teška, a Zvezdan traži samo nežnost. Bukvalno ništa više, a ona ne može da shvati, da ućuti radi toga, da ne mora da ide do kraja, a onda nastavi on. Javi mu se ta crta upornosti i tvrdoglavosti Slavnića", izjavio je Moka i otkrio šta misli o tome što je Zvezdan prošle noći želeo da pokloni čokoladicu Aleksandri, s kojom su ga povezivali na početku rijalitija.

"On se šalio, dogovarao se s njom, taman posla. Da je radio to krišom bilo loše, ali ovako nisu komentarisali ni reč o tome posle. Ali ono njihovo maratonsko raspravljanje, hoće da dobije galopirajuću upalu u mozgu s onom mokrom kosom. Svako se ponaša onako kako je dorastao situaciji u odnosu na praksu koju ima. Ona mu kaže: 'Jednom sam napravila grešku, šta sad'. Niko ne sumnja u njenu elementarnu pamet, ali treba da spusti malo loptu, je l' moraš stalno da verglaš, je l' mora uvek da bude to tako epski, tako dugo? Pričaju dva sata, ona ga pita šta još da kaže, a on njoj: 'Pa rekao sam ti da ćutiš'. Mlada je ona da bi osetila muškarca, da zna šta treba da uradi, a da pobedi na kraju. Muškarac voli da bude pobeđen, da ga žena samelje, tad mu je interesantna. Mi to mangupski kažemo, kad ona kaže: 'Je l' znaš šta ću ja tebi da uradim?', a muškarac jedva čeka, moli Boga da ga razbije. Njemu je samo potrebna nežnost, ništa više", detaljno je obrazložio Zoran Slavnić, pa otkrio zbog čega smatra da će njihovoj vezi uskoro doći kraj.

"Zato se biraju slični, žena je dominantnija u istom godištu od muškarca. Žena od 25 godina je duplo iskusnija nego muškarac u tom godištu. Oko čega se oni svađaju, lepo joj kaže: 'Nemoj, budi fina, nemoj da budeš nadmena, i ti si ovde'. Plašim se da će to da pukne jako brzo, jer je to proporcionalno njihovom intimnom odnosu. Zvezdan može to da razume, ali mora da bude kompenzacije na obe strane. Slatki su. Ali bitno je da muškarcu pronađeš žicu, on je prgavac, on je zaštitnik. A da li će biti duks preko jednog ili preko drugog - aman, ženo, pusti to, niste kod kuće! Ona previše vodi računa, to ga umara. Ništa im ne zameram. On joj je rekao kada ga je pitala zašto je s njom: 'Pa zato što sam se zaljubio, ali mogu i da se odljubim'... Ona nije svesna šta bi joj stvarno rekao da mu nije legla, ona nije svesna. Što se kaže 'šilji ga' - nemoj, zašto to radiš, uživajte, uživajte jedno u drugom", poručio je stariji Slavnić.