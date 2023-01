GLUMILA SVETICU, A OTELA I OCA I MUŽA! Učesnica Zadruge brutalno ponizila Anđelu zbog akcije usred lajva - KAKO ĆE KUĆI?

Anđela Đuričić je zbog akcije sa Zvezdanom Slavnićem izazvala burne reakcije kako gledalaca, tako i bivših učesnika Zadruge.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Anđela Đuričić našla se na meti osuda zbog, prvo veze s oženjenim Zvezdanom Slavnićem, a potom i intimnog odnosa koji su imali usred dana i tokom televizijskog programa uživo. Iako je u emisiji "Pitanja gledalaca" pokušavala da se opravda izjavama da je sve uradila iz ljubavi, narod ne prestaje da je osuđuje i "časti" brojnim epitetima.

Zbog ovog čina koji je šokirao javnost nakon toga što je "glumila sveticu" osudila ju je i bivša učesnica Zadruge, Suzana Perović Blondi, koja se oglasila na Instagramu i nije je poštedela.

"Ovakav profil žene ne podnosim. Glumi kaluđericu u pokušaju. Obrukala je familiju.Kako će u Crnu Goru? Pravi lik, 'gradi sreću na tuđim suzama'. Nema veza što on ima i ženu, a i ćerku. Važno da je svetica svetica. E, majko mila", počela je Blondi, pa nastavila još surovije.

Izvor: Instagram/blondi_zvezda_rijalitija

"Biću jako surova, surovija nego ikad, jer je iz Crne Gore. Glumila je sveticu. Radi, brate, ali ne javno, da dete gleda, otac, žena, muž... Aman, gde ćemo, zemljo? Da nema on decu, pa tu i tamo, jedno srce pati. A on dete ima, o, gde ćeš, devojko? Toliko momaka ima, ako si spobosna za momka. Nemojte da me pitate zašto osuđujem Anđelu. Da mi je iz oka izašla, osudila bih je. Pored toliko momaka, ona otela oca, muža. Dete plače, pati za ocem, a ona javno radi i je*e, kuku! Još glumi sveticu. Ovo je najgori profil ljudi. Ćuti! Gradi sreću na suzama tuđeg deteta. Pa neću da podržim tako nešto. Samo jedno se pitam, kako će ona u Crnu Goru? Ali ona može, jer obraza nema. Čovek koji ima decu se ne dira", poručila je Blondi.

Suzana Perović Blondi je inače majka pevača i bivšeg zadrugara Sava Perovića, koja je i sama učestvovala u Zadruzi 2 zajedno sa sinom. Svojevremeno je priznala da je bila žrtva nasilja, kad aje tvrdila da ju je tukao bivši muž za kojeg se čak dva puta udavala, iako je trpela jezivu torturu.

Izvor: Instagram/blondi_zvezda_rijalitija