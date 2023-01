POSLE 18+ VIDEA, IZNENADILA NOVIM SNIMKOM IZ STANA! Milica Dabović se pohvalila - Svi BRUJE o tome šta joj visi na zidu!

Bivša košarkašica Milica Dabović pohvalila se na društvenim mrežama poklonom koji je dobila, a njeni pratioci su zapazili još nekoliko detalja iz stana.

Izvor: Instagram/stefanovamama13

Od trenutka kada je otvorila nalog na sajtu za odrasle, gdje objavljuje gole fotografije i od kojih zarađuje, Milica Dabović ne prestaje da šokira svoje pratioce na društvenim mrežama. Hiljade pretplatnika u samo nekoliko dana, vrele slike i sumanute cifre koje su spominjanje u medijima, učinile su da Milica Dabović postane "tema broj 1". U isto vrijeme Milica je dobijala i podršku i kritike na društvenim mrežama, a onda otkrila da Onlifens posmatra kao igricu koju može da prekine kada hoće.

Dabovićeva neke od golišavih snimaka objavljuje i na Instagramu, a ovaj put objavila je malo drugačiji video od onih na koje smo navikli proteklih nedelja. Nije se snimala polugola, u donjem vešu, već je bivša košarkašica pokazala dio stana i poklon koji je dobila - korpu crvenih ruža.

Ono što su mnogi primjetili jeste njen zid u dnevnoj sobi koji je pun ikona i pravoslavnih krstova. Pored televizora su ikone Svetog Vasililija Ostroškog, Presvete Bogorodice, Sveta Petka...

Milica Dabović pokazala stan, svi šokirani šta joj visi na zidu

Milica Dabović je više puta bila na meti žestokih osuda nakon otvaranja profila na sajtu za odrasle, a jednom prilikom je odlučila da se obračuna sa hejterima i poslala im jasnu poruku.

"Sa svim komentarima se nosim kao zvijezda, više me ne dotiče šta narod misli. Ranije su me pogađala mišljenja drugih, ali više ne. Ne stidim se ničega. Najčešće mi pišu: 'Stidi se, majko'. Čega da se stidim, što sam dobra riba? Ljudi su zli, uvijek su me za sve kritikovali. Uvijek će me neki mrziti, a neki obožavati, to je normalno", rekla je Milica Dabović i otkrila šta će reći sinu Stefanu kada poraste.