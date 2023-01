OTPRATILI ME KADA SU VIDELI DA NE ŠIRIM NOGE: Milica pored slikanja za Onlifens radi i u butiku - "Utovaram kamione!"

Košarkašica Milica Dabović priznala da je zaradila na Onlifensu, ali "ne onoliko koliko se priča"

Izvor: Instagram/stefanovamama13

Košarkašica Milica Dabović napravila je pometnju u javnosti kada je otvorila Onlifens nalog. Hiljade pretplatnika u samo nekoliko dana, vrele slike i sumanute cifre koje su spominjanje u medijima, učinile su da Milica Dabović postane "tema broj 1". U isto vreme Milica je dobijala i podršku i kritike na društvenim mrežama, a onda otkrila da Onlifens posmatra kao igricu koju može da prekine kada hoće.

"Onli fans je samo stabilizovao moju finansijsku situaciju. Ti brojevi su izmišljeni jer misle da ako imam 9.000 pratilaca, ne znam šta ću od para. Taj iznos je daleko od toga. Volela bih da je to istina, ali, nažalost, nije. Nisam zaradila ni pola od onoga što se piše. Ljudi misle da ja ne radim ništa i da se samo snimam. Ja imam i butik, gde i sama radim. Pomažem drugarici i u njenoj radnji, utovaram kamione. Imam i penziju".

Milica je otkrila zašto je zarada na Onlifensu lošija nego što su mediji preneli: "Kad ne ideš do granice koju pretplatnici očekuju, ne možeš mnogo da zaradiš. Drastično malo ljudi mi je ostalo na pretplati jer nisu dobili ono što su očekivali - da me vide golu i da širim noge. Ima ljudi koji tu vole da gledaju moje telo i meni je to bio cilj. Da vide kakva sam mačka u 41. godini".