POMISLILA SAM DA SKOČIM SA 5. SPRATA, A ONDA... Milica šokirala, spomenula i GOLOTINJU - Govore da sam ovakva i onakva!

Milica Dabović progovorila o prozivkama sa kojima se suočava zbog naloga koji je otvotila na sajtu za odrasle po imenu "Onlifans".

Milica Dabović napravila je pravi "bum" kada je priznala da je otvorila nalog na sajtu za odrasle "Onlyfans" i da je odlučil da uz pomoć golišavih fotki zarađuje novac.

Od tog trenutka našla se na meti žestokih prozivki, a nedavno je razbesnela mnoge kada je Božić čestitala u izuzetno dekoltiranoj majici. U jednom trenutku je odlučila čak i da se povuče iz medija, ali je svoju odluku ipak promenila. Sada je objasnila zbog čega je poželela da napusti javni svet, ali i komentarisala svoje golišave fotke.

"Htela sam samo da me ostave na miru, da me ne pljuju. Pustite me malo da odahnem", nasmejala se Milica na početku razgovora. Ona priznaje da nikako ne bi odustala od Onlyfansa jer kako kaže, to donosi dosta novca.

"Ljudi komentarišu, žao mi je samo što govore da sam ovakva i onakva, niko ne upozna kakva sam zaista. A kada upoznaš suštinu čoveka onda možeš da mu sudiš. Pogađaju me zato ljudi koji me ne poznaju. Da mi je loše stvari rekao neko od prijatelja ili članova porodice, rekla bih: 'Ajde da se zapitam gde grešim.' Ja sam nikad jača. Mene možeš da gaziš, ja ću još jača ustati i smejaću se. Ne osuđujem i ne vređam, samo kad mi vređaš dete, onda bih ti srce iščupala iz grudi. Onda me se čuvaj, nije me strah da me uhapse. Samo još to mi nisu uradili", iskrena je i nastavlja:

"Ako me pitaš da li sam bila ljuta, jesam, ali nikad nisam klonula. Prođe me za jednu sekundu. Pomislim da skočim sa petog sprata u Francuskoj i onda dođem u Beograd i napravim Onlyfans i napravim bum", zaključila je.

