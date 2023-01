ČIKO, JE L' SAV OVAJ LEBAC TVOJ? Imao 6 godina kada je igrao u filmu "Užička republika", sad objavio slike sa snimanja!

Dječak koji u filmu izgovara kultnu rečenicu je scenarista Žarko Jokanović koji se sada na Instagramu prisjetio detalja sa snimanja

Bivši scenarista serije "Igra sudbine" Žarko Jokanović bio je deo jugoslovenskog partizanskog filma "Užička republika". On je pre tačno 49 godina glumio gladnog dečaka koji traži hleb pekaru kog je tumačio Petar Prličko.

Malo ko zna da je upravo on igrao dečaka koji izgovara čuvenu repliku: "Čiko, je l' sav ovaj lebac tvoj?", čega se na godišnjicu snimanja filma sada prisetio snimanja filma. "Na današnji dan pre 49 godina snimio sam prvu scenu u filmu Užička republika. Na današnji dan se s ljubavlju sećam predivnih ljudi - moje Ane Marije Car i Žike Mitrovića, scenaristkinje i reditelja filma i mojih filmskih kolega sa kojima sam delio kadar: Petra Prličkog, Ružice Sokić i Mije Aleksića "Čiko, čiko, jel sav ovaj lebac tvoj?" Neke stvari se, jednostavno - dese... I traju...", napisao je u opisu fotografije koja je izazvala oduševljenje.

Jokanović se pre dve godine, u intervjuu Kuriru, prisetio i dana kada je krenuo da snimi ovu scenu:

"Prošlo je od tada 47 godina. Imao sam 12 scena i jednu od najupečatljivijih uloga sa replikama koje se i danas prepričavaju. Bilo je to davne 1974. Film je danas ušao u istoriju kinematografije i na to sam jako ponosan. Tada sam imao šest i po godina. Ustao sam još po mraku, pre svitanja, mama me je spremila da me odvede na snimanje, a baka je prosula čašu vode niz stepenice - da bude uspešno i da sve teče kao voda", rekao je Jokanović u intervjuu za Kurir.