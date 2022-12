Pored svih očekivanja koja mora da ispuni, Avatar 2 sada ima probleme i na drugom frontu.

Izvor: Youtube / Avatar / Screenshot

Prošlo je već 12 dana od premijere filma Avatar 2 u srpskim bioskopima, a Džejms Kamerun se svim srcem nada da će film uspeti da se približi uspehu svog prethodnika, najuspešnijem filmu svih vremena, ne samo zbog prestiža, već i zbog toga što dalji nastavci zavise od toga da li će Avatar: Put vode uspeti da zaradi išta. Prema rečima renomiranog režisera, novi Avatar mora postati jedan od najgledanijih filmova svih vremena samo da bi bio na nuli.

Iako smo u našoj recenziji filma Avatar: Put vode rekli da nismo oduševljeni 3D iskustvom koje donosi, priča filma nam se svidela i tvrdimo da je bolja od originalnog filma. Ipak, čini se da ne dele svi naše utiske, a to je pogotovo tačno među indijanskim grupama koje pozivaju na bojkot filma, tvrdeći da je "užasan i rasistički", kao i da je na delu kulturno prisvajanje.

Ju Bigej, transrodna umetnica i pripadnica Navaho plemena, je pozvala ceo svet da ne gleda film o plavim vanzemaljcima jer je antiindijanski, a njena objava na Twitter-u je prikupila skoro 49.000 lajkova. "Pridružite se starosedeocima i starosedelačkim grupama širom sveta u bojkotu ovog užasnog i rasističkog filma".

U seriji tvitova je navedena šta tačno smatra da je problematično sa filmom, uz otvoreno pismo Džejmsu Kamerunu koje vam prenosimo u celosti:

"Dragi Džejmse Kamerune, ovo je neprihvatljivo! Crnci i Indijanci su više nego dovoljni da glume vanzemaljce koji su zasnovani na nama. Trebali bismo biti oni čija lica i glasovi se pojavljuju na ekranu. Mi smo ti koji su stručni za prikazivanje našeg bola, patnje i, što je još važnije, naše otpornosti. Moji Lakota rođaci su bili jedan od najmoćnijih naroda sa kojima su se SAD susrele. Oni su se borili. Pobedili su. Njihovi preci bi bili ponosni na njihove potomke zbog uspešnog opstanka, života i jednostavnog postojanja sa nepromenjenom kulturom, ali to ne prikazuješ u svojim filmovima. Umesto toga, odlučio si se da prikažeš i glorifikuješ kolonijalizam. Beli ljudi u ulozi vanzemaljaca na osnovu stvarnih indijanskih naroda - to je kolonijalizam, to je kolonijalizacija.

Ispravi to, angažuj nas. Angažuj naše stručnjake kao pisce, kao konsultante, kao talente, kao lidere. Prestani da se trudiš da nas vodiš - ti nisi naš vođa, ti si autsajder, gost u našoj zemlji i kulturi. Ponašaj se tako".

Ostaje da se vidi da li će Džejms Kamerun odgovoriti na ove optužbe, ali i da li će mnogi prihvatiti poziv na bojkot filma Avatar: Put vode, što bi ozbiljno moglo da ugrozi buduće nastavke.