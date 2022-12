Deo procesa snimanja filma Oppenheimer uključivao je rekonstruisanje prvog testa detonacije atomske bombe bez kompjuterske grafike.

Stigao nam je prvi trejler za Oppenheimer, film Kristofera Nolana o detonaciji prve atomske bombe, a renomirani režiser, poznat po veoma prepoznatljivim i vizuelno spektakularanim ostvarenjima, rekao je da je pokušao da rekreira eksploziju ove bombe bez upotrebe kompjuterske grafike.

Oppenheimer, film koji će premijerno biti prikazan 21. jula 2023. godine, prati Roberta Openhajmera, američkog naučnika kojeg mnogi nazivaju "ocem atomske bombe" zbog svoje uloge u Menhetn projektu - projektu razvijanja i pravljenja nuklearnog oružja za vreme Drugog svetskog rata - i prikazaće detonaciju prve atomske bombe, poznatije kao Triniti test.

Kao što to obično biva sa Nolanovim filmovima, Oppenheimer se oslanja na snažnu glumačku postavu, pa ćemo u novom ostvarenju imati priliku da vidimo Kilijana Marfija u ulozi Roberta Openhajmera, Emili Blant u ulozi njegove supruge Kiti, ali i Meta Dejmona, Roberta Daunija Juniora, Florens Pju (Midsommar), Gerija Oldmana, Ramija Maleka, Kejsija Afleka, Džeka Kvejda (The Boys) i Gustafa Skarsgarda (Vikings).

Očekivanja od novog filma su ogromna, pogotovo zato što je u pitanju drugi film ovog režisera na temu Drugog svetskog rata, nakon filma Dunkirk iz 2017. godine koji je Nolan opisao kao iskustvo "virtuelne realnosti bez naočara". Čak i ako niste čuli za Kristofera Nolana, sigurni smo da ste gledali neke od njegovih ranijih ostvarenja poput:

"Rekreiranje Triniti testa bez upotrebe kompjuterske grafike bio je veliki izazov. Endru Džekson - moj supervizor vizuelnih efekata - razmatrao je kako možemo da praktično uradimo mnogo vizuelnih elemenata filma, od predstavljanja kvantne dinamike i kvantne fizike do same rekreacije Triniti testa", rekao je Nolan u intervjuu za Total Film. "To je jedan od najizazovnijih projekata koje sam ikada preuzeo - u smislu njegovog obima i u smislu širine Openhajmerove priče. Bilo je velikih logističkih izazova i velikih praktičnih izazova, ali imao sam izvanrednu ekipu. Dok gledam rezultate i dok sastavljam film, oduševljen sam onim što je moj tim uspeo da postigne".

Pogledajte prvi trejler filma Oppenheimer: