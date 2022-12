ZATEGLA LICE, 7 PUTA OPERISALA NOS I IZGUBILA 20 KILOGRAMA! Dragana otkrila kako je smršala, ovo je njen jelovnik i TRIK

Bivša učesnica Zadruge, Dragana Mitar, nakon izlaska iz rijalitija dovela je liniju do savršenstva, a sada je otkrila i kako.

Izvor: YouTube/Paparazzo lov/DNK/Zadruga official

Nekadašnja "modelsica", Dragana Mitar nedavno je promenila nekoliko stvari na sebi, pa je tako sedmi put operisala nos, stavila fasete na zube, zategla lice, a zatim je poradila i na liniji i smršala 20 kilograma - "Operisala sam sve što mi se nije sviđalo, pa sam rešila da sredim i liniju, skinula sam 20 kilograma jer jedem samo jednom dnevno", rekla je bivša učesnica Zadruge.

"Moje novo lice zaslužilo je i novo telo! Mnogo toga sam menjala na sebi, ali ne iz dosade ili hira, već da bih bila zadovoljna sobom! Imala sam 70 kilograma, što je stvarno previše. Bila sam nesrećna zbog toga! Ipak, uspela sam da se odreknem hrane koju volim i da izgubim čak 20 kilograma. Konačno sam srećna i sviđa mi se kako izgledam", dodala je ona i otkrila da je morala mnogo toga da promeni u svojim navikama da bi konačno smršala.

"Prvo sam prestala da jedem testo i slatkiše, kao i da pijem gazirane sokove. Odmah sam primetila velike promene u organizmu. Ranije bih, kada pojedem hranu iz 'Meka' ili picu, obavezno uzimala i dezert. Posle toliko hrane osećala bih se umorno i neraspoloženo. Više nije tako, osećam se zdravije, lakše... Onda sam počela da jedem samo jednom dnevno! Na mom stolu su uglavnom kuvana jela. Volim čorbe i sve što se jede kašikom", ispričala je Dragana koja ističe da su fizička aktivnost i masaže, pored ishrane, takođe važne za topljenje kilograma.

"Stalno sam u pokretu i treniram svaki dan. Uz to, idem redovno na masaže, ali i na lipolizu, što je procedura kojom se injekcijama ubrizgavaju supstance koje sagorevaju masti na mestima koja su kritična. Kod mene su to stomak, butine i zadnjica", poručila je ona i dodala da je ona dokaz da svako može da smrša: "To je stvar odluke i želje za promenom. Ja sam presekla u glavi i zato mi ništa nije bilo teško", rekla je Dragana, prenosi Kurir.

OVO JEDE DRAGANA MITAR - Doručak: Čaj

Ručak: Čorba sa povrćem i mesom

Večera: Voda

Trik savet: Kad god osetite glad popijte čašu vode ili čaj. Ja sam tako uspela da drastično da smanjim kilograme.

Pogledajte kako Dragana sada izgleda:

Vidi opis ZATEGLA LICE, 7 PUTA OPERISALA NOS I IZGUBILA 20 KILOGRAMA! Dragana otkrila kako je smršala, ovo je njen jelovnik i TRIK Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/dragana_mitar Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Instagram/dragana_mitar Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: pink tv / screenshot Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Instagram/dragana_mitar/printscreen Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Instagram/dragana_mitar/printscreen Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Printskrin, Instagram/dragana_mitar Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Instagram/dragana_mitar/printscreen Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Instagram/dragana_mitar/printscreen Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Instagram/dragana_mitar Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Instagram/dragana_mitar Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Instagram/dragana_mitar Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Instagram/dragana_mitar Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Instagra/dragana_mitar Br. slika: 13 13 / 13

Kao i njen nos posle sedme operacije!