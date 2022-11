PROŠLA KROZ AGONIJU DA BI PROMIJENILA LIČNI OPIS! Dragana Mitar sedam puta radila nos - Operacija je trajala 11 SATI!

Dragana Mitar je sedam puta išla na operaciju nosa da bi konačno bila zadovoljna istim, a za to je dala 11. 000 eura.

Izvor: Kurir TV

Bivša učesnica Zadruge i nekadašnja članica grupe "Models", Dragana Mitar, nedavno se čak sedmi put podvrgla operaciji nosa, nakon čega je progovorila o detaljima agonije kroz koju je prošla.

"Dovela sam sebe do to mere da je operacija, sedma po redu, trajala jedanaest sati. Nije najvažnije da li sam nekom lijepa ili ružna, ali kad zračim spolja, onda zračim i iznutra i onda mogu nekako da se posvetim i drugim stvarima", priznala je Dragana s knedlom u grlu u emisiji "Magazin In".

Nos je operisala u jednoj privatnoj klinici u Beogradu, a navodno je za to dala 11.000 eura. Pričala je o tome da je mogla ostati bez nosa, te da je bila u depresiji zbog neuspješnih operacija, a to nije sve što je ove godine radila na sebi, budući da se prije nekoliko mjeseci "ponovila" i novim grudima.

"Imala sam problem zbog greške doktora koji nije znao nešto da uradi kako treba. To je nezgodno, jer ipak je to nos. Da je nešto što nije vidno, pa hajde. Savjetujem druge da paze kod koga idu na operaciju, da ne pogreše kao što sam ja. Na kraju sam dobila ono što sam htjela i sada ide oporavak", ispričala je Dragana nedavno u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji.

Otkrila je da je sve počelo kada su joj na prvoj operaciji umjesto lomljenja sužavali nos, što je dovelo do neželjenih posledica. Pogledajte kako je ranije izgledala:

A dok je učestvovala u Zadruzi imala i višak kilograma, pa je u odnosu na sadašnji izgled gotovo neprepoznatljiva: