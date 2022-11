BILA SAM MRŠAVA PA MI JE NOS IZGLEDAO PREVELIK: Sjekli joj rebro i kaže - "Djevojke, operišite se"

Dragana Mitar progovorila o plastičnim operacijama, ali i "činjenici da bi sve mlade djevojke trebalo da promijene sve što im se ne dopada"

Izvor: Instagram/screenshot/dragana_mitar

Bivša učesnica rijalitija Zadruga i nekadašnja članica grupe Models Dragana Mitar, ponovo je progovorila o plastičnim operacijama zahvaljujući kojima je u poslednjih par godina promijenila lični opis.

Nedavno je otkrila da je 7 puta operisala samo nos, da su joj ljekari uzimali dijelić rebra kako bi nadogradili kost koja je nedostajala, a sada kaže i da je prve silikone stavila nedugo nakon porođaja. "Svi pričaju i pišu i tome što sam toliko puta operisala nos! Radi se o tome da sam toliko smršala, da mi je nos bio veliki spram lica, pa sam željela nešto na sebi da uradim. Nažalost bilo je nekoliko neuspjelih operacija, ali hvala Bogu da sam i to konačno sve riješila!", rekla je Dragana i dodala:

"Nisam ja išla sedam puta da se operišem što mi je bilo dosadno, nego od samog starta je nešto krenulo po zlu. Bogu hvala da sam to uspela da sve ispravim i riješim". Pjevačica je otkrila da se nikada nije uplašila za svoj život, ali da je brinula kako će proći svaka naredna intervencija za koju se bude odlučila.

"Nisam se nikada uplašila nešto pretjerano za svoj život, ali nije mi bilo ni malo prijatno kada su se dogodile komplikacije. Strahovala sam od svake naredne operacije, kako će da ispadne, ulivala sam sebi nadu da će sve biti dobro, sve dok nisam promijenila doktora, neke stvari nisu mogle da se promijene".

Bivša zadrugarka je otkrila šta je sve korigovala na sebi, pa je posavjetovala sve mlade djevojke da se odluče na promene kako bi bile zadovoljne. "Uradila sam prve grudi kada sam završila dojenje, to je bilo prije osam godina. Nakon toga doktori su me posavjetovali da promijenim implante i ja sam to uradila. Uradila sam sve ono na sebi čime nisam bila zadovoljna. Ja bih zato sve mlade djevojke posavjetovala da svako ko ima bilo koji nedostatak na sebi treba da ga promjeni! Kako radimo na sebi iznutra, treba da radimo i spolja! Ne vidim ništa loše u intervencijama, to nije tabu tema, ljudi treba da mijenjaju sve ono čime su nezadovoljni. Sve se ogleda spolja, žena je mnogo zadovoljnija kada lijepo izgleda i kada se pogleda u ogledalo, jer na taj način dobiješ snage i za mnoge druge stvari".

Pogledajte kako je izgledala Dragana pre par godina: