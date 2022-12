JAVNO SE ODREKLA SESTRE! Kristina Kovač o pokojnom ocu, majci i SUKOBU s Aleksandrom - "Nikada ne prestaje da BOLI"

Pevačica i kompozitorka Kristina Kovač privukla je veliku medijsku pažnju otkad je na ratnoj nozi sa rođenom sestrom Aleksandrom Kovač.

Razdor između sestara Aleksandre i Kristine Kovač nije pomirlil na smrt njihovog oca čuvenog kompozitora Kornelija Kovača. Susret sestara nakon dužeg vremena koji se dogodio upravo na sahrani njihovog oca pokrenuo je burne polemike na društvenim mrežama. Tada su se na Novom groblju pojavile Kornelijeve tri ćerke, Aleksandra, Anja i Kristina, a mnogi poštovaci velikog umetnika su primetili da se prve dve sestre nisu pozdravile sa trećom.

Sada je Kristina odgovarala na pitanja pratilaca na svom Instagramu i ovom prilikom otvoreno pričala o sestri Aleksandri Kovač, pokojnoj majci Spomenki i ocu Korneliju. Pratioci su postavljali brojna pitanja. Od toga kako se snašla u Švedskoj, gde živi već nekoliko godina, do onih koji se tiču njene porodice i privatnog života.

Jedno od najintimnijih pitanja, koje je privuklo veliku pažnju, jeste kako je preživela gubitak oca i majke, našta je Kristina dala opširan odgovor i priznala da bol ne jenjava - "Jako teško. Za mamom sam plakala svaki dan, dokle god je duša tako tražila. Sa tatom je drugačije, ali podjednako tužno. Suze su se nekako zaledile u groznim i stresnim okolnostima u kojima smo ga ispratili, jako teško mi je palo sve to zajedno i tuga se nekako prosto zaglavila u mojoj duši. Ali kada pustim tatinu muziku, tuga se topi i teče napolje kao reka. Volim svoje roditelje beskrajno, bez idealizacije, volim ih kao ljude koji su bili, sa vrlinama i manama", napisala je Kristina.

Pratioce je zanimalo i kako Kristina reaguje na izjave sestre Aleksandre Kovač za medije, s obzirom da su godinama na ratnoj nozi - "Nažalost, često mi ljudi to prenose. Nikada ne prestaje da boli to što pročitam i nikad ne propusti da me podseti zašto sam donela odluku koju sam donela, evo pre osam godina", bila je jasna Kristina.

Progovorila je i o svom preseljenju u Švedsku, pa priznala da tada finansijski nije dobro stajala - "Jedino što sam imala je EU pasoš, oko dve, tri hiljade evra. Za pasoš sam učila mađarski dve godine, da bih mogla da izvedem ovo. Ostavila Taru, Miciku i D.-a u Srbiji, iznajmila sobu ovde i počela da tražim posao. Pronašla sam ga nakon tri i po meseca", objasnila je Kristina i objasnila kako joj je rastanak sa najbližima najteže pao.

"Trenutak kada sam ostavila desetogodišnju Taru i D-a na autobuskoj stanici kada sam odlazila. Toliko mi je teško bilo da sam zamalo rekla vozaču da stane i pusti me napolje. Mislim da sam plakala do Zagreba", priznala je Kristina.