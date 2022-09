STRAŠNE, NEDOSTOJNE STVARI TEK DOLAZE: Nakon "hladnog tuša" od Aleksandre, Kristina reagovala na mrežama!

Kristina Kovač se nakon očeve sahrane vratila u Švedsku i otkrila "borbu koja joj predstoji"

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Iako su mnogi očekivali da će smrt kompozitora Kornelija Kovača pomiriti njegove godinama unazad zavađene ćerke, ispostavilo se da je njegov odlazak zapravo još više produbio jaz između Aleksandre i Kristine Kovač.

Kristina je veče nakon očeve sahrane objavila sliku crne ovce na svom Instagramu, da bi samo dan kasnije njena sestra, s kojom je u svađi 8 godina, zahvalila porodici i prijateljima koji su došli na sahranu Kornelija Kovača "u svoje ime i u ime sestre Anje".

Pošto Kristinu nije spomenula u objavi, brojni pratioci su pohrlili na nalog pevačice i iskazali svoje nezadovoljstvo, da bi se sada ona ponovo obratila pratiocima:

"Stigla kući, u Stokholm. Protekli dani bili su maglovit, zamršeni splet groznih osećanja i osećaja - tuge, očaja, žala, stresa, frustracije, nepravde, i na kraju, povezivanja činjenica u vrlo jasnu pretpostavku onoga što me čeka, što mi se sprema. Sve je jasno, kristalno. Ono čemu ću se ja posvetiti je tugovanje za tatom, jer u tome sam jako dobra - tuge se nikada nisam plašila i od nje nikada nisam bežala, a ona će mi pružiti trenutke provedene sa njim u duši, u sećanju, potrebno mi je to sad. Posvetiću se i tome da svoj život usmerim na pravu stranu, ka muzici i stvaranju, koliko god mi to moja stvarnost dozvoli, tako da dostojno nastavim njega i njegovu umetnost... Posvetiću se i izvođenju njegove jedine, talentovane unuke na pravi put, uz mnogo ljubavi i podrške, na nju je bio izuzetno ponosan. Ono što sigurno neću raditi je patiti i kukati nad prestrašnim, nedostojnim stvarima za koje su ljudi sposobni, za koje slutim da su već neko vreme bile u pogonu, a tek dolaze. Ne, sa njima ću prosto, kao svaka jaka žena i borac, morati da se borim. Srčano, snažno i do kraja. Jer ja sam ćerka svoje mame i ćerka svoga tate. I te kako", poručila je putem Instagrama Kristina, uz fotografiju iz detinjstva sa roditeljima.

Kovačeva je potom lajkovala komentar jednog pratioca koji glasi: "Pitam se kako je moguće da te Aleksandra i u ovakvoj situaciji nije udostojila ničega osim poruke prezira, kao da ne postojiš nema te u njenim iskazima, ko da nema empatiju… Mnogo mi je žao što bilo ko prolazi kroz tako nešto. Saučešće i podrška."