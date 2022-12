VRATILA SE BIVŠEM DEČKU: Pevačica bila s njim kada je imala 19 godina - "Bili smo u kontaktu i kad sam se udala"

Pevačica Andreana Čekić priznala da ima novog/starog dečka

Izvor: Instagram/andreanacekic

Pevačica Andreana Čekić (38), koja se pojavila na sinoćnjoj proslavi rođendana ćerke njene kume Katarine Grujić i fudbalera Marka Gobeljića, popularnost je stekla učećem u muzičkom takmičenju Zvezde Granda pre 12 godina.

Andreanu su mediji od tada saznali da je bila udata, ali i mogli da je vide sa partnerom Markom Miloševićem, koji je bio oženjen kada je stupio u romansu sa srpskom pevačicom. Sada je, gostujući u jednoj emisiji, pričala o detaljima iz privatnog života, svom detinjstvu i trenutnom emotivnom statusu.

Priznala je da voli svoj posao i da odlično zarađuje, ali je naglasila da novac ne može baš sve da kupi. "Dete sam razvedenih roditelja. Novac ne može da nadomesti vreme, čak ga na neki način i oduzima. Dok zarađuješ, ti trošiš i vreme. To je nešto što ne može da se kupi i da se vrati", rekla je Andreana u emisiji "Milizam" i nastavila:

"Jako mi je smetalo kada sam bila mala što su mi roditelji razvedeni. Oni su se jako ružno razveli. Oca nisam viđala po sedam-osam godina, nismo se čak ni čuli. Majka me je rodila vrlo mlada, pa sam najviše vremena provela s babom. Utehu sam tražila u prijateljima i drugarima iz škole. Osakaćena sam zbog toga i imam veliki strah od ostavljanja i da budem povređena".

Andreana iza sebe ima jedan brak i raskinutu veridbu. O njenom emotivnom statusu se mnogo piše, a ona sem činjenice da je zauzeta i zadovoljna otkriva još nekoliko interesantnih detalja.

"Ženska osoba koja odraste bez oca u svima traži zaštitničku figuru. Zbog toga sam često mešala babe i žabe. Sada imam partnera, ali ne želim da kažem ni ko je ni šta je. Presrećna sam i rekla bih da to traje ceo moj život. O mom ljubavnom životu se ništa ne zna. Žena sam koja ima tajne, a on je moja mladalačka ljubav. S njim sam bila kada sam imala 19 godina. Tada nije išlo, pustio me je da izgradim svoj život i karijeru i mislio je da će mi bez njega biti bolje. Sada smo opet zajedno, a u međuvremenu sam shvatila da sve su sve druge veze nakon naše bile osuđene na propast. On se takođe ženio, ja sam se udala i razvela, ali ovo što imamo sada je ono pravo. Bili smo u komunikaciji dok smo bili u brakovima, ali nikada nismo varali svoje partnere".

A, ovako je Andreana izgledala na početku karijere: