TO NE RADE OSTVARENI LJUDI, DARA JE GOSPOĐETINA: Pjevačice komentarisale Jelenu Karleušu - "To je jako ružno"

Aleksandra Mladenović i Andreana Čekić komentarisale svađu Dare Bubamare i Jelene Karleuše

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Espresso/Emilija Jovanović/Instagram/aleksandra_mladenovic

Pjevačice Aleksandra Mladenović i Andreana Čekić gostovale su kod voditelja Ivana Gajića u Pulsu Srbije gdje su se tokom gostovanja na Kurir televiziji dotakle vijesti o prekidu prijateljstva Dare Bubamare i Jelene Karleuše, ali i same Darine izjave da je stavila tačku na prijateljstvo.

"Dara jeste gospođetina. Ja sam je skoro upoznala i prosto sam oduševljena njom i njenom energijom. Slažem se sa ovim da ako neko ne priča sa nekim to ne znači da i ti treba. Mi nemamo taj kompleks ni problem, jer smo mi ostvarene žene i nema prostora za sujetu", rekla je Aleksandra Mladenović i nastavila:

"To je jako ružno da ti odlučuješ ko će sa kim da se druži. Da zabraniš nekome da se druži sa nekim to je sebično i to ne rade ostvareni ljudi", rekla je pjevačica, a s tim se složila i njena prijateljica Andreana Čekić. Pogledajte snimak njihovog gostovanja: