ZA 35 DANA ZARADILA 130.000 €‎ OD GOLIH FOTKI! Rekla da može KUĆU da kupi, otkriveni detalji - Milicu prati 9.000 ljudi!

Milica Dabović je veoma popularna na platformi za odrasle, gde prodaje svoje provokativne slike, a spekuliše se i o zaradi za ovih mesec dana!

Izvor: Kurir TV

Milica Dabović je krajem oktobra otvorila nalog na platformi OnlyFans, zbog čega je i dalje u žiži javnosti, a sve češće se polemiše i o njenoj zaradi od golišavih fotografija. I sama je otkrila da vlasnici profila odlično zarađuju, kao i da svi oni koji žele da se pretplate na njen nalog, kako bi gledali njeno zgodno telo, moraju izdvojiti 15 dolara.

Bivšu košarkašicu, koja kaže da je profil otvorila da bi zarađivala, kao i da ne prelazi određenu granicu, trenutno prati više od 9.000 ljudi na OnlyFans, što znači da ovim slobodnim sadržajem mesečno zaradi više od 136.000 dolara, odnosno 129.445 evra, piše Kurir. Pojedini je osuđuju i govore joj da treba da se stidi, jer je majka maloletnog deteta, ali Milica im nije ostala dužna.

"Ne osuđuje me veliki procenat, ljudi koji to čine su malograđani. Neka se ne brinu oni za moje dete, već neka se pretplate po ceni od 15 dolara, pa kad vide kakve su moje fotografije, neka onda pišu. Ljudi nemaju predstavu da ja tamo nisam raširenih nogu, već sam u provokativnom izdanju, kao što sam oduvek želela", objasnila je Milica Dabović u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji i rekla da je želela da pokaže svoje telo na najbolji mogući način i da to i naplati, što na Instagramu ili Tviteru nije mogla.

"Kada pričamo o cifri, ne mogu reći koliko sam ja zaradila. To nije velika cifra, ali meni je dovoljna. Da sam malo više pokazala sebe, mogla bih već kuću jednu da kupim sigurno! Velike pare mogu da se zarade. Kada sam ja javno pokrenula tu priču, toliko devojaka se javilo i dobilo savet od mene, nikome nisam rekla 'nemoj', nego samo 'vidi dokle možeš da ideš'. I tim devojkama je mnogo lakše nego meni. Ja se bojim, a one nemaju čega da se boje", ispričala je Milica, a o otvaranju naloga na platformi za odrasle govorila je i Jelena Karleuša.