Milica Dabović se ne opterećuje zbog osuda radi otvaranja naloga na sajtu za odrasle, a otkrila je i kako će sinu Stefanu objasniti na koji način zarađuje.

Izvor: YouTube/Ami G Show

Nedavna odluka Milice Dabović da otvori nalog na platformi OnlyFans i dalje među najzastupljenijim temama na društvenim mrežama i u javnosti, a nekadašnja košarkašica je o svom postupku i reakcijama ljudi nekoliko puta do sada i sama javno govorila.

Neki je osuđuju, neki je podržavaju, a muškarci sigurno uživaju u njenim fotografijama, iako su još uvijek sve samo nagađanja šta objavljuje, mada je nedavno izjavila da granicu neće prelaziti.

"Sa svim komentarima se nosim kao zvijezda, više me ne dotiče šta narod misli. Ranije su me pogađala mišljenja drugih, ali više ne. Ne stidim se ničega. Najčešće mi pišu: 'Stidi se, majko'. Čega da se stidim, što sam dobra riba? Ljudi su zli, uvijek su me za sve kritikovali. Uvijek će me neki mrzjeti, a neki obožavati, to je normalno", rekla je Milica Dabović i otkrila šta će reći sinu Stefanu kada poraste.

Vidi opis ČEGA DA SE STIDIM, ŠTO SAM DOBRA RIBA? Milica Dabović o osudama koje ne prestaju - Ljudi su ZLI! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/stefanovamama13 Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/stefanovamama13 Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/stefanovamama13/screenshot Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: TV Pink / screenshot Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Instagram / stefanovamama13 Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Instagram / sanjamarinkovicofficial Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/stefanovamama13/screenshot Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/stefanovamama13/screenshot Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Pink screenshot Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/stefanovamama13 Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/stefanovamama13 Br. slika: 11 11 / 11

"Mislim da sinu nikada neću imati potrebe da objašnjavam bilo šta, on kada poraste biće drugo vrijeme. On dobro zna ko je njegova majka i koliko sam mu posvećena. U stanju sam satima da čekam dok je on u igraonici, vodim ga na putovanja, provodim vrijeme s njim... Ljudi koji me osuđuju nikada nisu ni vidjeli sadržaj koji objavljujem na svom profilu", smatra bivša košarkašica.

"Svjesna sam da ovo neće dugo trajati, jer će narod htjeti više od onoga što ja pružam, ali za sada je dobra zarada. Nije mi bilo teško da se upustim u ovo nakon sportske karijere, jer ja u životu volim sve da probam, baš sve", poručila je Milica.