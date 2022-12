DA SAM MALO VIŠE POKAZALA, MOGLA BIH KUĆU DA KUPIM! Milica Dabović o ZARADI od golih fotki i hejterima - Neka plate 15 $

Milica Dabović je otkrila koliko se zarađuje od golišavih fotografija, a nije ostala ni dužna onima koji je redovno osuđuju zbog otvaranja naloga na platformi za odrasle.

Izvor: Kurir TV

Bivša košarkašica Milica Dabović je već duže vrijeme u žiži javnosti zbog toga što je otvorila profil na platformi OnlyFans, zbog čega je dio javnosti osuđuje, a dio podržava. Na zlurade komentare se ne obazire, a svoje tijelo obožava, pa joj nije problem da prodaje golišave fotke - ipak, ide do određene granice.

"Ne osuđuje me veliki procenat, ljudi koji to čine su malograđani. Neka se ne brinu oni za moje dijete, već neka se pretplate po cijeni od 15 dolara, pa kad vide kakve su moje fotografije, neka onda pišu. Ljudi nemaju predstavu da ja tamo nisam raširenih nogu, već sam u provokativnom izdanju, kao što sam oduvijek želela", objasnila je Milica Dabović u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji i rekla da je željela da pokaže svoje tijelo na najbolji mogući način i da to i naplati.

"Ja se sama borim za svoje dijete, niko mi ne pomaže, poklanja, niti daje. Ja sam odlučila da otvorim OnlyFans jer sam imala mnogo komplimenata i govorili su mi da ga otvorim. Prvo nisam znala šta je to, ali to je platforma na kojoj se kači pornografija. Ljudi su od toga napravili pornografiju, to je prije bilo za sve ljude, tamo su kuvari pokazivali svoje recepte. Ja sam došla tu da pokažem sebe na najljepši mogući način. Htjela sam da naplatim svoj izgled, jer to na Instagramu nisam radila", objasnila je, pa otkrila i ono što najviše zanima javnost - koliko zarađuje.

"Kada pričamo o cifri, ne mogu reći koliko sam ja zaradila. To nije velika cifra, ali meni je dovoljna. Da sam malo više pokazala sebe, mogla bih već kuću jednu da kupim sigurno! Velike pare mogu da se zarade. Kada sam ja javno pokrenula tu priču, toliko djevojaka se javilo i dobilo savjet od mene, nikome nisam rekla 'nemoj', nego samo 'vidi dokle možeš da ideš'. I tim djevojkama je mnogo lakše nego meni. Ja se bojim, a one nemaju čega da se boje", ispričala je Milica, koja je prokomentarisala i ljude koji joj pominju dijete komentarišući kako je majka i kako bi trebalo da se srami.

"Moj sin mene voli i voljeće me najviše na svijetu. Niko ga neće zezati, jer mu mama nije ono što malograđani misle. On je još uvijek mali, nema predstavu o ovome, ali i kad odraste znaće ko mu je mama. Mi stalno putujemo, volimo se, on je zaista pametan dječak, priča engleski sa mnom kao maternji. Ja jedino mogu da kažem da ti ljudi koji mi spominju dijete imaju zapravo problem sami sa sobom", poručila je Milica Dabović.