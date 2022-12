PRIZNALA VEZU SA OŽENJENIM MUŠKARCEM, ALI I NA KOJU PESMU "PLJUŠTE ZELENE": Pevačica šokirala u emisiji!

Pevačica Višnja Petrović otkrila da je jednu pesmu pevala 10 puta!

Bivša zadrugarka i pevačica Višnja Petrović, svojevremeno je pred kamerama priznala da je bila u vezi sa oženjenim muškarcem, a sada i da je za jednu pesmu dobila "brdo love".

Višnja je otkrila da je najveći bakšiš dobila kada je pevala pesmu koja nije narodnjak. "Svi uglavnom dele bakšiš na narodne pesme, skoro sam najviše bakšiša zaradila na pesmu 'Provereno' koju sam pevala deset puta za noć istom čoveku", rekla je Višnja u jednoj emisiji.

Pevačica nije htela da otkriva tačnu cifru koju je dobila, samo je istakla da je bilo baš mnogo para. "Bilo je poprilično zelenih", rekla je Višnja aludirajući na novčanice od po 100 evra za televiziju "Hype". VIšnja je nedavno, na venčanju koleginice Mie Borisavljević, otkrila da je bila u vezi sa oženjenim.

"Bila sam u vezi sa oženjenim muškarcem. Znala sam da ima ženu, nisam ja budala. Ja ne pravim probleme, bila je to burna veza. Znala sam da je zauzet, ali to me više ne zanima", rekla je Višnja. "Htela sam zabavu, ali zabava se pretvorila u ljubav. Svi morališu, ja volim sve da probam sem droge, jer sam poročna", priznala je za "Kurir".