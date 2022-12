ANDREJ JE UVIJEK PATIO, SA SESTROM SE RIJETKO VIĐA: Viki Miljković je 15 godina u braku

Viki Miljković je godinama u braku sa Tašketom, koji ima ćerku iz prethodnog braka, ali ona živi u Njemačkoj, pa susreti nisu česti.

Pjevačica Viki Miljković je u srećnom braku sa Draganom Taškovićem Tašketom punih petnaest godina, a iz te ljubavi rodio se sin Andrej, koji je sada već tinejdžer. Poznato je da Taške ima ćerku iz prvog braka, ali ona živi u Njemačkoj, te se ne viđaju često.

Viki kaže da je Andrej odmalena imao želju za bratom i priznaje da se ona sada kaje što mu tu želju nije ispunila.

"Andrej je uvijek patio što nema brata. Ima sestru, ali je ona 16 godina starija od njega, i živi u Njemačkoj, viđaju se nekoliko puta godišnje. Kada je bio beba, govorio mi je da idemo u fabriku beba, da izaberemo jednu i donesemo je kući. Ako me pitate da li se kajem što nisam možda rodila još jedno, kajem se, ali sada je kasno. Ovo je apel za druge da rađaju što više djece", priznala je Viki Miljković, koja je Andreju našla novog druga, takmičara iz prošle sezone Zvezda Granda kojem je bila mentor, Nermina Handžića.

"Kao da su se rodili zajedno, jako su slični, blage naravi, komunikativni, elokventni, stalno su nasmijani, zajedno šetaju i gledaju filmove, zajedno su sa nekim djevojkama na telefonu, razmijenjuju mišljenja. Nama to prija. Nermin je zaista pretalentovano dijete, mogla sam da ga rodim, poslušan je i lijepo vaspitan. Posvetili smo mu se dalje i radimo s velikim zadovoljstvom. Beograd je ozbiljna jama, rado smo ga pozvali da bude kod nas i druži se sa našim sinom", ispričala je pjevačica i dodala: "Pratim šta radi na telefonu, a i on voli da priča sa mnom, povjerava mi se".

Andrej trenira tenis, ali Viki kaže da nema toliko živaca da gleda njegove mečeve.

"Stižem da pratim, Taške možda malo više, jer se više i razumije u to. Kada je turnir, a ne pjevam, onda rado odem, ali nemam toliko živaca, uvijek se preznojavam, tresu mi se ruke, muka mi je i napeta sam. Šetam dok igra meč, pa se vratim, ali sve su to slatke muke. Put je pred njim, bolje je da se bavi sportom nego da bude na ulici ili na igricama, da ima previše slobodnog vremena. Mora da bude u skladu s vremenom u kom živi, ne može da bude izolovan, ali što im manje ostavljate praznog prostora, to je zdravije", rekla je Viki, koja će za dvije nedelje napuniti 48 godina.

"Uvijek je genetika u pitanju, Bogu hvala, imam dobru. Što sam umornija, to bolje izgledam, to se kod mene uvijek tako desi", priznaje pjevačica.