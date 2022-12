RAZBILA SE KAO ZVEČKA, BILA SVA MODRA! Ćana poletjela s bine pravo u publiku - u kolo!

Pjevačica Ćana je jednom prilikom doživjela neviđeni peh na nastupu, kojeg se i danas kristalno sjeća i kojem se i dalje smije.

Izvor: Kurir TV

Osim što je jedna od pjevačica koja na veseljima pravi nezaboravnu atmosferu i vraća se kući punih džepova, Stanojka Bodiroža Ćana otkrila je i da je mnogi pamte po pehovima koji joj se često dešavaju. Na jednom nastupu je umalo nastradala, a priznala je i da ima iskustva s neprijatnim gostima.

"Iznenađenja su postala moj zaštitni znak, a ljudi me već dugo zovu s nekim blesavim, vrlo smiješnim idejama. Svi žele da budu drugačiji, pa me više ne čudi ni kada me pitaju da se spustim sa zavjese ili plafona. Dešavalo se da moram da hodam po nekim daskama, pa sam molila Boga samo da ne propadnem, pa da im baš ne budem iznenađenje za pamćenje", rekla je Ćana, koja je prije nekoliko godina privukla ogromnu pažnju javnosti kada se na svadbu dovezla kamionom, a ima još puno toga za pamćenje.

"Još pamtim jedan svoj pad sa bine među ljude. Zamislite kada sam se ja ovolika strovalila među masu. Ta bina je bila toliko mala, da smo jedva stali na nju. Prvih pola sata sam bila oprezna i pazila gdje gazim, ali kada sam se zanijela uz pesmu, bubnjar me je gurnuo da ne padnem na bubnjeve i poletjela sam pravo sa bine u kolo. Razbila sam se kao zvečka, ali me je bilo sramota da kukam. I dan-danas mi je to smiješno. Bila sam modra, ali zahvalna što su kod mojih padova uvijek u pitanju donji ekstremiteti ili ova moja pozamašna zadnjica", ispričala je Ćana s osmijehom, pa navela na koji način se bori s nekulturnim gostima.

"Kod mene se uvijek znala granica lijepog ponašanja. Budući da uvijek ispoštujem domaćine i njihove goste, očekujem isti tretman od njih. Vremenom sam shvatila da je mikrofon najbolje oružje koje pjevačica može da iskoristi kao zaštitu. Ukoliko se gost ne ponaša primjereno, a bilo je slučajeva, prvo ga značajno pogledam, a potom i domaćine da bi reagovali i sklonili ga. Ako to ne upali, obratim mu se preko mikrofona i onda ga postidim pred drugima", otkrila je pjevačica, koja priznaje da je razočarana današnjim muškarcima: "Žao mi je današnjih djevojaka, jer im muškarci sve manje prilaze i sve su manje voljni da se udvaraju. Primjećujem da na veseljima djevojke prolaze sto puta ne bi li ih primjetili, a oni gledaju u flašu ili telefon. Zabranila bih korišćenje telefona na proslavama. Svima bih ih oduzimala na samom ulazu, pa da djevojke više ne moraju da budu prodornije i jače".

Prije deset godina se izborila s kancerom dojke, a kako kaže, nakon bolesti je još više zavoljela sebe, pa koristi svaku priliku da apeluje na druge da redovno odlaze na preglede: "Taj nemili događaj koji me je zadesio oduvijek sam gledala kao upozorenje, ne kao kaznu. Posle te borbe sam još više voljela sebe i brinula o sebi na pravi način. Rastuži me kada čujem da ljudi govore da ne stižu da obave preglede. Ne postoji ništa važnije od preventive, koja je pola posla, i volela bih da ljudi na preglede gledaju kao na naviku, a ne obavezu".