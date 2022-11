PRVI PUT JE BIO KRITIČAN, JEDVA SAM PREŽIVELA: Velika ispovest Nade Obrić - kroz suze progovorila o RAZVODU i o BOLESTI

Nada Obrić priznaje da nije imala sreće sa muškarcima, ali da ju je Bog pogledao kada se borila s opakom bolešću.

Izvor: TV Pink

Legendarna pevačica Nada Obrić ima zavidnu muzičku karijeru, ali život je nije mazio, pa je doživela i bolne razvode, ali i bolovala od opake blesti, od koje se hrabro izlečila. Nedavno je zamerila voditeljki Sanji Marinković što se u njenoj emisiji našla s pojedinim osobama, a sada je otvorila dušu o svom životu.

"Mnogo puta sebi nisam znala da ugodim, od momenta kad sam rodila, apsolutni prioriteti u mom životu su deca, sve što sam radila, radila sam da njima bude bolje. Razmišljala sam ne danas za sutra, nego za godine unapred i to je ispalo dobro. Nisam sebi ugodila kada su moji brakovi u pitanju, to je loše" priznala je Nada, a potom otkrila da li joj je žao što nije ostala u braku.

"Očigledno nisam nešto umela, zato sam danas sama, ali tako sam birala, ne žalim se. Ne bih ovu slobodu i svoj mir dala ni za šta na svetu. Ja sam obično biće, svako voli da voli, da bude voljen", istakla je pevačica, koja priznaje da je svog supruga beskrajno volela, ali da im se energije nisu poklapale.

"Dva puta sam patila. Prvi put je bio baš kritičan, jedva sam to preživela, svaki razvod je težak. Šesnaest godina sam se borila da taj brak zadržim, ali ako ne ide, bolje je da se raziđemo. Ja sam učinila sve da deca ne osete razvod, uspela sam da pomirim prvog i drugog muža. Moj prvi muž dolazi u kuću kod mene i mog drugog muža kad god hoće i koliko hoće, da deca dožive da im je tata tu kad god hoće i koliko hoće. Prvi muž je bio sjajan čovek, divan muž, božanstven roditelj, ali energije su nam se toliko razlikovale, on je išao desno, ja levo. Ja sam htela sve sad, a on je za sve što sam predložila rekao: 'Nije to dobro, sutra ćemo'. Šesnaest godina sam ga molila da promeni to, mi smo ostali dobri do poslednjeg dana, uvek sam ga volela do poslednjeg dana. Volela sam ga kao nekog meni najbližeg. Do poslednjeg dana smo bili tu jedno za drugo", ispričala je i dodala da osuđuje mlade koji su nesrećni, a najčešće bezrazložno.

"Svaka ljubav na kraju boli, kad čujem mlade, hoću fras da dobijem! To su razmažena deca koja se ne bore, koja su naučila da dobiju mnogo toga na tacni, nemoguće da sa 20 godina imaš depresiju, mi nismo znali ni šta je depresija. Sad su u depresiji što nisu na vreme ušli u tramvaj... Tu su krivi roditelji, treba malo više da ih zaposle, da povedu računa o svojoj deci. Nemam objašnjenje", smatra Nada, koja je nije zaboravila da pošalje važnu poruku svima onima koji se bore sa opakom bolešću, pa je s očima punim suza ispričala šta joj je dalo snagu da se tri puta bori izbori s tumorom.

"Nažalost, mnogo takvih ljudi danas ima, svima želim ozdravljenje, Bog je na prvom mestu kad su takve stvari u pitanju, ali Bogu morate i vi pomoći da bi on vama pomogao. Morate sebi postaviti pitanje: 'Šta da radim?'. Onda treba naći razlog zašto moram i zašto želim da se borim. Prvi put je to bila borba da preživim, jer mi deca nisu pozavršavala škole. Drugi put su oni već stasali, ali znam da sam im potrebna, a na kraju se i u meni probudila želja da budem s njima. Treći put ponovo su bila deca u pitanju, kad sam videla taj strah u njihovim očima, i taj njihov muk, zadržane suze, želje, moji unuci. Ja sam od moje Natalije, moje unuke, dobila jednu poruku punu podrške, imate obavezu da se borite", poručila je Nada u emisiji "Premijera Vikend Specijal".