ŠTETOČINA, ISIJAVA ZLO IZ NJE I NJENE MAJKE! Vendi urnisala Sandru Rešić - prozivale se u emisiji, usledio NASTAVAK!

Vesna Vukelić Vendi isprozovala Nadu Obrić i Sandru Rešić.

Vesna Vukelić Vendi nedavno je gostovala u emisiji "Magazin in" u kojoj se sukobila sa koleginicama Nadom Obrić i Sandrom Rešić.

Nakon što se Nada žestoko zakačila sa Vendi i umalo zaletela na nju, Sandra je direktno potkačila Vukelićevu navodeći da je naučila fore iz "Vujaklije", a pevačica nije propustila priliku da joj odgovori. Vendi se potom na jednoj televiziji dotakla ove svađe, gde je Nadu Obrić okarakterisala kao ufitiljenu i zamolila pravednike da se pomole za nju, a ni Sandru Rešić nije poštedela.

"Ovo je svet gde živi svakakav soj ljudi. Kada je u bolesnom čoveku demon, on sam reaguje na nekoga ko mu je antipod i onaj u kome se nalazi demo bude uznemiren kada naiđe na onoga ko je svetlost. Nada samu sebe jede svojom zlobom i jedino što možemo je da se molimo za te ljudi, apelujem da se neki pravednik moli za nju. Kad čovek tako ufitilji, što bi rekle babe, već pokazuje da nema moć i snagu da se uzdigne", rekla je.

Prema Sandri Rešić je raspalila istom merom.

"U pitanju je osoba koja je veoma servilna i ljigava. Nije bila izabrana od strane Dejana iako se trudila da mu kroz njegovu muku uđe u šesnaesterac i bude mu devojka. I nije uspela. Ne može ligav čovek da bude komentator", kaže Vendi, koja je Sandru Rešić opisala kao mikroformat.

"Davala sam joj vetar u leđa, zbog Nina, ali trunke zahvalnosti nije bilo kod nje, niti njene majke. Isijavalo je neko zlo iz njih. Mi štetočine moramo odmah da sklonimo, ali smo videli da takva jedna štetočina liže zadnjicu jednom tamo koji je bio njen šef ili guru. Šta god da joj kaže, ona je to polizala jer je znala da je to lestvica ka uspehu. Život se uči i kod tih malih štetočina koje razmišljaju samo u jednoj dimenziji, to je lukavstvo i ona samo putem njega pokušava da uspe", kaže Vendi za Grand TV.