SATKANA JE OD MRŽNJE, NISAM BOG DA MOGU DA JOJ POMOGNEM: Vendi žestoko o sukobu s Nadom Obrić - Zabodu se, nalete i odu!

Vesna Vukelić Vendi je nikad oštrije prokomentarisala prepirku sa Nadom Obrić u emisiji i poručila da se ne bavi malim formatima.

Izvor: Pink TV/Screenshot

Vesna Vukelić Vendi i Nada Obrić sukobile su se u emisiji kod Sanje Marinković prošle subote, nakon čega je pevačica narodne muzike izjavila da je razočarana voditeljkinim izborom gostiju, te joj poručila da će joj morati dati objašnjenje. Na ovu temu se oglasila sada i Vendi i izjavila da nikakvog sukoba nije bilo.

"Nije bilo sukoba između Nade i mene, prosto, ljudi dođu sami i nabodu se", počela je u svom stilu Vendi, pa nastavila.

"Nije to nikakav sukob, zlo ne trpi dobro. Meni je žao što takve osobe moraju da trpe same sebe i da se jedu sopstvenom zlobom, ali ja stvarno nisam Bog da mogu da joj pomognem. Mora sama sebi da nađe lek, a to je pre svega ljubav, jerčovek kada nema ljubavi upada u mržnju", smatra pevačica, pa je odgovorila i na pitanje da li će doći do njihovog pomirenja.

"Zaista se ne bavim osobama koje su satkane od mržnje, ono što je evidentno jeste da se takve zabodu, nalete i odu. Trpeti sebe samog za njih je najveća propast, jer moraju da žive sa svojim mrakom i svom tom mržnjom, a mržnja razdire čoveka. Tu bih završila svaku priču, jer ne mogu da se bavim malim formatima", poručila je Vesna Vukelić.